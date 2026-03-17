Maailman tunnetuin sanakirja haastaa OpenAI:n oikeuteen tekijänoikeuksien rikkomisesta

Maailman tunnetuin painettu sanakirja, Encyclopedia Britannica ja sen tytäryhtiö Merriam-Webster ovat haastaneet tekoälyfirma OpenAI:n oikeuteen, syyttäen yhtiötä tekijänoikeus- ja tavaramerkkiloukkauksista.

Encyclopedia Britannica syyttää, että OpenAI on käyttänyt sen tietosanakirjan ja sanakirjan sisältöä tekoälymalliensa, koulutuksessa ilman lupaa. Kanteen mukaan OpenAI olisi kopioinut lähes 100 000 artikkelia Encyclopedia Britannicasta - ja kopioinnin vuoksi OpenAI:n omistama ChatGPT pystyy toistamaan Encyclopedia Britannican sisältöjä jopa lähes sanasta sanaan.

Kustantamon mukaan tekoälyn tuottamat vastaukset eivät rajoitu pelkästään koulutusvaiheeseen, vaan ChatGPT pystyy toisinaan tuottamaan osittaisia tai kokonaisia kopioita suojatuista artikkeleista. Britannica pitää tätä uhkana oman verkkosivustonsa liikenteelle ja liiketoiminnalle, koska käyttäjät voivat saada tietonsa suoraan tekoälyltä ilman tarvetta vierailla alkuperäislähteessä.



Britannica nostaa esiin myös tavaramerkkinsä loukkaamiseen liittyviä huolia. Yhtiön mukaan ChatGPT saattaa joissain tapauksissa liittää vastauksiinsa viittauksia Encyclopedia Britannicaan tavalla, joka voi antaa vaikutelman siitä, että OpenAI käyttää heidän materiaaliaan luvallisesti. Lisäksi tekoäly voi tuottaa virheellistä tai sepitettyä sisältöä, joka virheellisesti liitetään Encyclopedia Britannicaan. Yhtiön mukaan tekoälyn keksimät väitteet, yhdistettynä Encyclopedia Britannican brändiin pilaavat sen yli kahdensadan vuoden aikana rakentamaa mainetta ja uskottavuutta.

Oikeudessa Encyclopedia Britannica vaatii sekä taloudellisia korvauksia sekä kieltomääräystä, jolla OpenAI:ta vaaditaan keskeyttämään yhtiön sisältöjen käyttö kaikissa palveluissaan. Encyclopedia Britannica haluaa samalla luoda oikeusjutusta ennakkotapauksen, joka määrittelisi selkeämmin tekoälymallien koulutuksessa käytettävien aineistojen rajat ja luvat.

OpenAI kiistää väitteet ja puolustautuu toteamalla, että sen tekoälymallit on koulutettu julkisesti saatavilla olevalla tiedolla ja että tällaista käyttöä voidaan pitää kohtuullisen käytön (fair use) piiriin kuuluvana.

Encyclopedia Britannica on aiemmin haastanut myös toisen tekoälytoimijan, Perplexityn, oikeuteen samoista syistä. OpenAI:ta vastaan on puolestaan nostettu useita oikeusjuttuja, joissa sitä syytetään verkkosisältöjen luvattomasta käytöstä tekoälynsä koulutukseen.