Navimow julkaisi robottiruohonleikkureilleen Home Assistant -tuen ja ohjelmointityökalut

Nykyajan älykkäiden ja vähemmän älykkäiden kodinkoneiden maailmassa laitteiden keskinäinen yhteensopivuus on usein hyvinkin hataralla pohjalla, olipa kyseessä sitten robotti-imurit tai vaikkapa robottiruohonleikkurit.

Vuosien mittaan syvän päädyn kotiautomaationörttien tärkeimmäksi työkaluksi on muodostunut avoimen lähdekoodin sovellus, Home Assistant, joka tarjoaa liityntämahdollisuudet lähes kaikkiin mahdollisiin älykotin laitteisiin.

Isona ongelmana Home Assistantin hyödyntämisessä on kuitenkin aina ollut se, että lähes järkiään yhteisön pitää itse hakkeroida (ns. reverse engineering) erilaisten älylaitteiden tuki kuntoon Home Assistanttia varten. Ja varsin usein vaikkapa robotti-imurin vääntäminen yhteensopivaksi Home Assistantin kanssa on niin suuren työn takana, että projekti jää tavallisen kuolevaisen ulottumattomiin.

Mutta aina toisinaan jokin valmistaja yllättää positiivisesti. Niin tälläkin kertaa.



Kiinalainen Navimow (tunnetaan myös Segway Navimowina) julkaisi tällä viikolla vaivihkaa virallisen Home Assistant -tuen omille robottiruohonleikkureilleen.

Mainittakoon, että mehän AfterDawnissa arvostelimme viime vuonna Navimow X3 -roboruohonleikkurin ja annoimme sille täydet viisi tähteä.

Kotiautomaationörttien hellittely ei jäänyt pelkästään Home Assistant -tukeen, vaan Navimow julkaisi samalla myös viralliset Pythonille tarkoitetut kehitystyökalut roboruohonleikkureilleen.

HA-tuen ja virallisten kehitystyökalujen avulla yhteisö voi siis halutessaan kehittää aivan uudenlaisia sovelluksia ja ratkaisuja Navimow'n roboleikkureiden ohjaamiseen ja automatisointiin.