Yllätyskäänne Netflixin HBO-kaupassa - Trumpin liittolainen teki paremman tarjouksen

Yrityskaupan piti olla jo käytännössä taputeltu, kun Netflix kertoi ostavansa Warner Bros. Discovery -mediajätin muutama päivä sitten.

Nyt kuitenkin kilpaileva taho, Paramount, on tehnyt koko Warner Bros. Discoverysta ns. vihamielisen ostotarjouksen, joka on selkeästi parempi kuin Netflixin tekemä tarjous.

Vihamielinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kauppa Netflixin kanssa oli käytännössä jo sovittu, eikä Paramountilta tai muiltakaan tahoilta pyydetty enää uusia tarjouksia, vaan Paramount jätti tarjouksen julkisesti, pyytämättä.

Forbesin mukaan Paramount tarjoaisi WBD:stä 30 dollaria osakkeelta, käteisellä. Netflixin tarjous oli 27,75 dollaria osakkeelta ja Netflixin ostotarjous oli käteiskaupan ja Netflixin osakkeiden yhdistelmä.



Lisäksi Netflix olisi ollut ostamassa ainoastaan WBD:n elokuvastudiot ja HBO-elokuvakanavan sekä HBO Max -suoratoistopalvelun. Muut TV-kanavat olisivat jatkaneet elämäänsä omassa, pörssilistatussa yhtiössään. Paramount puolestaan on valmis ostamaan koko WBD:n kokonaisuudessaan.

Paramountin ostotarjous on 108,4 miljardia dollaria (noin 93,3 miljardia euroa), kun taas Netflixin tarjous oli 82,7 miljardia dollaria (noin 71,2 miljardia euroa).

Paramountin omistaa Oraclen pääomistaja Larry Ellison, joka on läheisissä väleissä Yhdysvaltain nykyisen hallinnon kanssa. Huhuissa on pyöritelty pitkään sitä, että myös TikTok olisi siirtymässä Ellisonin omistukseen, kun Yhdysvallat koettaa pakottaa kiinalaistaustaista lyhytvideopalvelua amerikkalaiseen omistukseen.

Aiemmin tänään Trumpin hallinto kertoi, että Netflixin ostotarjous WBD:stä tultaisiin syynäämään erittäin tarkkaan Yhdysvaltain kilpailuviranomaisten toimesta.

Paramountin tarjouksella ei ole Warner Bros. Discoveryn hallituksen hyväksyntää, eli Paramount pyrkii saamaan osakkeenomistajat hyväksymään ostotarjouksensa suoraan, ohittaen ostettavan yhtiön hallituksen kannan.