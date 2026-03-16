Apple päivitti huippukuulokkeensa: AirPods Max 2 tuo H2-sirun ja häviöttömän äänen

Apple on yllättänyt teknologia-alan julkaisemalla uuden sukupolven AirPods Max 2 -kuulokkeet pari viikkoa laajan laitejulkistuksensa jälkeen, jossa esiteltiin muun muassa iPhone 17e. Alkuperäiset AirPods Maxit esiteltiin vuonna 2020.





Merkittävin AirPods Max 2:n uudistus löytyy kuulokkeiden sisuksista: Applen H2-äänisirun käyttöönotto nostaa mallin samalle tasolle yhtiön pienempien AirPods Pro -kuulokkeiden kanssa.

H2-siru mahdollistaa jopa 1,5 kertaa tehokkaamman aktiivisen melunvaimennuksen verrattuna ensimmäiseen sukupolveen. Apple on myös hionut algoritmeja, minkä ansiosta sekä melunvaimennus että niin sanottu Transparency-tila, eli ympäristön äänien luonnollinen pääsy kuulijan korviin, toimivat entistä sulavammin ja luonnollisemmin.

Uuden sirun ansiosta AirPods Max 2:ssa on nyt tuki myös useille älykkäille toiminnoille. Adaptive Audio -tila mukauttaa automaattisesti melunvaimennuksen ja läpikuuluvuuden käyttäjän ympäristön mukaan, mikä helpottaa siirtymistä esimerkiksi kadulta toimistoon tai julkisista liikennevälineistä rauhallisempaan ympäristöön.

Keskustelutietoisuus (Conversation Awareness) puolestaan tunnistaa, kun käyttäjä alkaa puhua, ja laskee automaattisesti musiikin voimakkuutta sekä lisää ympäristön äänien läpikuuluvuutta, jotta keskustelut onnistuvat kuulokkeet päässä. Lisäksi uutuutena on reaaliaikainen käännöstoiminto (Live Translation), joka hyödyntää iPhonen ja kuulokkeiden yhteistyötä kääntääkseen puhetta lennossa eri kielten välillä.





Uusi H2-siru tuo mukanaan myös uusia tapoja hallita laitteita. Käyttäjät voivat vastata Sirin ilmoituksiin nyökkäämällä tai pudistamalla päätään. Lisäksi tarjolla kameran kaukolaukaisintoiminto, jolla iPhonen kameran voi laukaista suoraan kuulokkeiden Digital Crown -painikkeella.

Äänenlaadun osalta Apple lupaa AirPods Max 2 -kuulokkeiden tarjoavan entistä puhtaamman ja yksityiskohtaisemman äänen uuden high dynamic range -vahvistimen ansiosta. Kuulokkeet tukevat myös häviötöntä ääntä 24-bittisellä, 48 kHz:n laadulla USB-C-kaapelin kautta - ominaisuus, jota vaativat musiikin harrastajat ovat toivoneet jo pitkään.

Apple suuntaakin kuulokkeet nyt entistä vahvemmin ammattilaisille: matala viive ja häviötön ääni mahdollistavat esimerkiksi musiikin miksaamisen suoraan Logic Pro -ympäristössä.

Lisäksi tilaäänentoisto (Spatial Audio) on saanut päivityksen, jonka myötä äänikentän paikkatarkkuus esimerkiksi elokuvia katsottaessa paranee entisestään.

Myös mikrofonien laatua kuvaillaan studiotasoiseksi äänen tallennuksen osalta.





Ulkoisesti AirPods Max 2 jatkaa edeltäjänsä muotokieltä: alumiiniset korvakupit ja joustava sanka ovat säilyneet, mutta värivalikoimaa on laajennettu. Uusia sävyjä ovat muun muassa midnight (musta), starlight (kulta), oranssi, violetti ja sininen. Kuulokkeet tarjoavat yhä noin 20 tuntia kuunteluaikaa yhdellä latauksella aktiivisen melunvaimennuksen ollessa päällä.

AirPods Max 2:n hinta Suomessa on 579 euroa, ja ennakkotilaukset alkavat 25. maaliskuuta. Ensimmäiset toimitukset ajoittuvat huhtikuun alkuun.

Uutuusmalli täydentää Applen kuulokevalikoimaa, joka on viime vuosina saanut useita päivityksiä erityisesti nappikuulokkeiden osalta. Nyt myös over-ear-luokan käyttäjät saavat vihdoin Applen uusimman teknologian ja laajennetut ominaisuudet käyttöönsä.