Retroa ja nykypäivää: Korvalappustereot C-kaseteille, mukana USB-C -lataus ja Bluetooth

Nuorilaisten suureksi hämmennykseksi japanilaiselta Maxellilta on tarjolla tuote, joka yhdistelee todella vanhaa teknologiaa moderniin teknologiaan.

Maxell on kenties parhaiten tunnettu x-sukupolven edustajien keskuudessa vanhoista kunnon C-kaseteistaan - yhtiö oli yksi suurimmista tyhjien kasettien valmistajista, toisen japanilaisfirman, TDK:n, rinnalla. Mutta myös 2000-luvun alussa yhtiö oli suuri tyhjien CD- ja DVD-levyjen valmistaja.

Nyt yhtiö kosiskelee nostalgian nälkäisiä kuluttajia uudistetuilla, mutta kovin paljon vanhaa sisältävillä korvalappustereoilla. Kyllä, aivan oikein, korvalappustereot olivat termi, jolla viitattiin nimenomaan C-kasetteja toistaviin kannettaviin musiikkisoittimiin, aikana ennen iPodeja ja CD-levyjä muuta modernia hapatusta.

Yhtiö julkaisi Maxell Wireless Cassette Playerin alunperin jo viime kesänä, mutta nyt siihen on tehty pieniä viilauksia ja kasettisoitin on palaamassa takaisin myyntiin.



Kyseessä on siis C-kasetteja toistava kannettava musiikkisoitin, mutta se eroaa edeltäjistään muutamilla näppärillä uudistuksilla: ensinnäkin soitin ei toimi AA-paristoilla, vaan siinä on sisäänrakennettu akku, jota ladataan USB-C -portin kautta.

Toisekseen siitä löytyy Bluetooth-yhteys, eli musiikkia voi kuunnella langattomilla kuulokkeilla. Mutta autenttisen fiiliksen varmistamiseksi soittimesta löytyy toki myös 3,5mm kuulokeliitäntä.

Vastaavia virityksiä on nähty kiinalaisilta tuntemattomilta nyrkkipajoilta ennenkin, mutta Maxell lupaa, että sen soittimessa on panostettu ääneen - ja C-kasettien tapauksessa siis laadukkaaseen äänipäähän.

Tuote on tilattavissa Yhdysvaltain Amazonin kautta ja sitä toimitetaan myös Suomeen. Hinta euroissa on tällä hetkellä noin 88 euroa, joka ei välttämättä sisällä mahdollisia tulleja tai veroja.