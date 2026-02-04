Tekoäly käyttää YouTubea tärkeimpänä tiedon lähteenään
Olet todennäköisesti väkisinkin törmännyt tekoälyn tuottamiin vastauksiin hakukonetuloksissasi. Niiltä on ollut vaikea välttyä, etenkin sen jälkeen, kun Google muutti perinteiset hakutulokset tekoälykoosteiksi.
Mutta mistä lähteistä ne tekoälyn kaivamat vastaukset sitten yleensä ovat peräisin?
Media-alaa seuraava, vakiintunut uutismedia AdWeek on tutkinut asiaa. AdWeekin mukaan tekoälyn tarjoamien vastausten tarjoamat lähdelinkit viittaavat yleisimmin YouTube-videoihin.
AdWeekin aiemmassa vastaavassa tutkimuksessa tekoälypalveluiden eniten suosima tiedon lähde oli keskustelupalsta Reddit, mutta nyt YouTube-videot ovat ohittaneet Redditin tekoälypalveluiden suosituimpana tiedon lähteenä.
Otannan mukaan kaikista testatuista tekoälyn hakutuloksista YouTubea käytettiin lähteenä 16 prosentissa tapauksista. Reddit oli toiseksi viitatuin tiedon lähde, 10 prosentin osuudella.
Aiemmin tänä vuonna julkaistiin myös toinen laaja tutkimus tekoälyjen käyttämistä lähteistä. Siinä keskityttiin terveyteen liittyviin kyselyihin ja siihen, mitä lähteitä nimenomaan Googlen tekoälykoosteet suosivat, kun ne vastaavat käyttäjien terveyteen liittyviin kysymyksiin.
Tulos oli samankaltainen: yleisimmin tekoälyvastauksissa käytetty tiedon lähde terveyteen liittyvissä kysymyksissä oli YouTube. Oikeat, lääketieteen ammattilaisten luomat verkkosivustot olivat selkeästi harvemmin lähteinä käytettyjä kuin YouTube myös Googlen terveyteen liittyvissä tekoälyvastauksissa.
Toki, valtaosassa Googlen terveyteen liittyvissä vastauksissa lähteenä käytettiin jotain oikeaa terveyteen liittyvää, ammattilaisten tekemää sivustoa - mutta YouTube oli yksittäisistä viitatuista sivuista yleisin.
