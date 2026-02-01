YouTube ryhtyi estämään videoita lataavat ohjelmat
Maailman suurimman mainosfirman, Googlen, omistama YouTube on ryhtynyt taistelemaan aiempaa aktiivisemmin käyttöehtojensa vastaista käyttöä vastaan.
Käyttäjiltä kantautuneen palautteen mukaan YouTube on onnistunut estämään useimpien suosittujen, käyttöehtoja rikkovien, videot käyttäjän tietokoneelle tai puhelimeen lataavien sovellusten toiminnan.
Valtavan suositun avoimen lähdekoodin videolataussovelluksen yt-dlp:n käyttäjät kertovat Redditissä, miten iso osa latausyrityksistä päätyy 403-virheeseen.
Estoista kertoivat myös Downloadr-ohjelman kehittäjät, jotka myönsivät että videoiden lataus Downloadrin avulla ei tällä hetkellä onnistu.
Ja sama tarina jatkuu myös 4K Video Downloader Plus -sovelluksen osalta, jolla silläkään ei voi tällä hetkellä ladata YouTuben videoita itselleen.
Google ei ole suoraan vahvistanut muutoksia, mutta videoien lataaminen on aina ollut YouTuben käyttöehtojen vastaista. Uusi versio yt-dlp:stä on kuitenkin ilmeisesti onnistunut kiertämään YouTuben uudet estot. Mutta ratkaisu lienee väliaikainen, eli YouTube vaikuttaa siirtyneen aktiivisesti hyökkäyskannalle videolatausten estämiseksi.
Yhtiö aloitti myös aktiivisen sodan mainosestoja vastaan jo pari vuotta sitten ja alkoi puskemaan käyttäjiä aggressiivisesti maksullisen, mainoksettoman YouTube Premiumin tilaajiksi.
