Budbeen pakettiautomaatit nyt saatavilla kattavammin länsirannikon paikkakunnilla

Instabee Groupin Budbee on laajentanut palveluidensa saatavuutta länsirannikolla.





Laajennuksen myötä Instabee palvelee jatkossa Oravaisten ja Vöyrin kuntia sekä Uusikaarlepyyn, Pietarsaaren ja Kokkolan kaupunkeja.

"Tämän laajentumisen myötä jatkamme investointeja Suomeen ja varmistamme, että yhä useampi kuluttaja voi hyötyä nopeista, kätevistä ja fossiilivapaista toimituksista. Laajentamalla verkostoamme Oravaisiin, Vöyriin, Uusikaarlepyyhyn, Pietarsaareen ja Kokkolaan voimme tukea paremmin paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä sekä vastata verkkokaupan nopeaan kasvuun alueella. Yksi keskeinen osa tarjontaamme Suomessa on se, että paketit saapuvat sinne, minne asiakas on ne tilannut, ilman uudelleenohjausta toiseen pakettiautomaattiin", sanoo Suomen Budbeen maajohtaja Olli Immonen.

Digital Commerce Finlandin hiljattain julkaiseman Paketti-indeksin mukaan yksi aikuinen suomalainen tilaa verkkokaupoista keskimäärin 15 pakettia vuodessa. Yhteensä vuonna 2025 suomalaiset kuluttajat vastaanottivat 69,3 miljoonaa verkkokauppapakettia. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 8,4 miljoonalla paketilla, mikä tarkoittaa 13,8 prosentin kasvua.

Instabeen mukaan kasvavat pakettimäärät ovat aiheuttaneet haasteita jakeluverkoissa, ja logistiikka-alan arvioiden mukaan Suomessa noin 15–35 prosenttia verkkokauppapaketeista uudelleenohjataan toiseen pakettiautomaattiin tai noutopisteeseen, jos asiakkaan valitsema automaatti täyttyy ennen toimitusta.





Instabee lupaa toimittaa tilatut paketit juuri niihin automaatteihin, joihin asiakas on ne tilannut.

