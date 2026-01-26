Euroopan komissio tutkii X:n ja Grokin suosittelujärjestelmiä digipalvelusäädöksen nojalla

Euroopan komissio tiedottaa aloittavansa muodollisen tutkinnan X:ää ja X:n tekoälypalvelu Grokia vastaan digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla. X on nimetty komission toimesta erittäin suureksi verkkoalustaksi digipalvelusäädöksen nojalla, joten sen tulee erityisen tarkasti noudattaa lain säädöksiä.





Uudessa tutkimuksessa arvioidaan, onko yritys arvioinut ja lieventänyt asianmukaisesti riskejä, jotka liittyvät Grokin toimintojen käyttöönottoon X:ssä EU:ssa. Tähän sisältyvät riskit, jotka liittyvät laittoman sisällön, kuten manipuloitujen seksuaalisten kuvien, levittämiseen EU:ssa, mukaan lukien sisältö, joka voi olla lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia.

Komission mukaan mainitut riskit ovat nähtävästi toteutuneet, joten näiden perusteella komissio tutkii, täyttääkö X digipalvelusäädöksen mukaiset velvoitteensa.





Velvoitteita ovat muun muassa riskien arvioiminen ja lieventäminen, mukaan lukien laittoman sisällön levittäminen, sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvät negatiiviset vaikutukset ja fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin kohdistuvat vakavat negatiiviset seuraukset, jotka johtuvat Grokin toimintojen käyttöönotosta sen alustalla.

Komissio käynnisti X:ää kohtaan jo vuoden 2023 lopulla virallisen menettelyn, jossa selvitetään, onko X arvioinut ja lieventänyt asianmukaisesti kaikkia digipalvelusäädöksessä määriteltyjä järjestelmäriskejä, jotka liittyvät sen suosittelujärjestelmiin. Näitä tutkimuksia on nyt samalla laajennettu, jotta niissä huomioidaan myös Grokin järjestelmään liittyvät aiheet.

Komissio jatkaa näytön keräämistä esimerkiksi lähettämällä lisätietopyyntöjä, suorittamalla haastatteluja tai tarkastuksia ja voi määrätä väliaikaisia toimenpiteitä, jos X-palveluun ei tehdä merkityksellisiä mukautuksia.





Muodollisen menettelyn aloittaminen antaa komissiolle valtuudet toteuttaa muita täytäntöönpanotoimia, kuten tehdä noudattamatta jättämistä koskeva päätös. Komissiolla on myös valtuudet hyväksyä kaikki X:n tekemät sitoumukset menettelyn kohteena olevien asioiden korjaamiseksi.