Euroopan komissio selvittää, onko X rikkonut digipalvelusäädöstä

Euroopan komissio tiedottaa, että se on käynnistänyt virallisen menettelyn arvioidakseen, onko viestipalvelu X rikkonut digipalvelusäädöksen (DSA) säännöksiä, jotka liittyvät riskinhallintaan, sisällön moderointiin, pimeisiin kaavoihin, mainonnan läpinäkyvyyteen ja tutkijoiden tiedonsaantiin.

Virallinen rikkomusmenettely on käynnistetty alustavien tutkimusten tulosten perusteella. Tutkimusten tulokset perustuvat muun muassa viestipalvelu X:n syyskuussa toimittamaan riskinhallintaraporttiin, X:n 3. marraskuuta julkaisemaan avoimuusraporttiin sekä vastauksiin, jotka X on antanut viralliseen tietopyyntöön, joka koski muun muassa laittoman sisällön levittämistä Hamasin Israeliin tekemien terrori-iskujen yhteydessä.

Komissio toteuttaa nyt ensi tilassa perusteellisen tutkinnan. Perusteellisen tutkimuksen kesto riippuu useista tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, missä määrin asianomainen yritys tekee yhteistyötä komission kanssa.



Kyseessä on ensimmäinen komission käynnistämä virallinen menettely, jonka tarkoituksena on valvoa verkkoalustojen vastuuseen liittyvän, ensimmäisen EU:n laajuisen yleisen kehyksen noudattamista. Asiaa koskevasta komission ehdotuksesta on kulunut vasta kolme vuotta.

Virallisen rikkomusmenettelyn aloittaminen ei vaikuta menettelyn tulokseen.

Tutkinnan keskiössä ovat DSA-velvoitteiden noudattaminen, jotka liittyvät laittoman sisällön levittämisen torjuntaan EU:ssa, erityisesti X:n toteuttamiin riskinarviointi- ja lieventämistoimenpiteisiin laittoman sisällön leviämisen estämiseksi EU:ssa, tietojen manipuloinnin torjumiseksi alustalla toteutettujen toimenpiteiden tehokkuus, erityisesti X:n niin sanotun yhteisön muistiinpanojärjestelmän tehokkuus, X:n toteuttamat toimenpiteet alustansa läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja käyttöliittymän epäilty harhaanjohtava suunnittelu, erityisesti tilaustuotteisiin linkitetty sininen valintamerkki.

X eli entinen Twitter on yksi EU:n nimeämistä erittäin suurista verkkoalustoista, joten se on EU:n toimesta erityistarkkailussa.