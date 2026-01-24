Amerikkalaisten TikTok kerää nyt aiempaa enemmän tietoja käyttäjistään

Pitkään kestäneen väännön jälkeen maailman suosituin lyhytvideopalvelu, kiinalainen TikTok jakaantui eilen kahtia.

Yhdysvaltain käyttäjät siirtyivät uuden, erillisen yhtiön alaisuuteen (TikTok USDS) ja koko muu maailma jatkoi vanhan, alkuperäisen palvelun käyttäjinä.

Palvelut ovat kuitenkin toisiinsa kytkeytyviä, eli suomalaisten julkaisemat videot näkyvät amerikkalaisille käyttäjille - ja toisinpäin. Mutta Yhdysvaltain TikTokin käyttäjätietokanta ja suosittelualgoritmit ovat nyt eri yhtiön hallussa kuin muu maailma.

Syy hämmentävälle ratkaisulle johtuu Yhdysvalloissa jo vuosia lietsotusta paniikista, jossa pelättiin ja peloteltiin sillä, miten TikTokin omistaja, kiinalainen ByteDance keräisi tietoja Kiinan valtiolle.

Myös Suomessa on huudettu samasta syystä ja vaadittu TikTokin kieltämistä. Vaatimus vaikutti jo tuolloin tekopyhältä - ja populistiselta, kun samaan aikaan annamme amerikkalaisten palveluiden kerätä hurjat määrät enemmän tietoja itsestämme.



Nyt, TikTokin jakauduttua kahtia, näyttäytyykin uusi todellisuus hyvin mielenkiintoisena.

Wiredin mukaan uusi, amerikkalaisten käyttämä TikTok vaatii ja kerää merkittävästi enemmän tietoja käyttäjistään kuin muualla maailmassa käytettävä, alkuperäinen TikTok.

Ensinnäkin uusi, amerikkalaisten TikTok kerää aiempaa tarkemmin käyttäjien sijaintitietoja ja tallettaa käyttäjiensä sijainnin historiaa jatkuvasti talteen. Täsmälleen samalla tavalla toimivat Yhdysvalloissa myös mm. Metan omistama Instagram sekä Twitter eli nykyinen X.

Toisekseen kaikki sovelluksen sisällä olevat tekoälytoiminnot tallettavat jatkossa kaikkien amerikkalaisten käyttäjien toiminnot, keskustelut ja promptit pysyvästi Yhdysvaltain TikTokin käyttöön. Muun maailman käyttämä TikTok ei mainitse näiden tallettamista lainkaan käyttöehdoissaan.

Merkittävin muutos koskee kuitenkin mainosverkkojen välistä yhteistyötä. Muun maailman käyttämä, alkuperäinen TikTok on käyttänyt tähänkin saakka TikTokin ulkopuolelta kerättyjä kohdennustietoja mainonnan näyttämiseksi ja kohdentamiseksi TikTokin sisällä. Mutta amerikkalaisten TikTok siirtää tietoa myös toiseen suuntaan, eli amerikkalaisten TikTok kertoo myös mainosverkoille, mitä teet TikTokin sisällä ja miten sinusta kerättyä kohdennusprofiilia pitäisi muokata.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun suomalainen käyttää TikTokia, vaikkapa Instagramissa näytettävät mainokset eivät "tiedä" mitä olet tehnyt TikTokissa, eivätkä kohdennu oman TikTok-toimintasi pohjalta. Mutta Yhdysvalloissa, amerikkalainen TikTok jatkossa kertoo TikTok-toiminnastasi ulkopuolisille mainosverkoille - eli amerikkalaisena käyttäjänä TikTok-mielenkiintojesi mukaan voit nähdä kohdennettua mainontaa vaikka Googlen hakutuloksissa.

Muutokset eivät sinänsä kuulosta kauhean vakavilta, mutta kun ne asettaa kontekstiin, jossa TikTokin ympärillä käyty paniikki on keskittynyt sovelluksen keräämään datan määrään, muuttuu kuva paljonkin.



Yhdysvallat sai voittonsa ja nyt amerikkalaiset ovat omassa, yksityisessä TikTok-kuplassaan - jossa kerätään entistäkin enemmän tietoja. Mutta koska tiedonkeruu amerikkalaisista kuluttajista tapahtuu amerikkalaisille yrityksille ja Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisille, se on parempaa tietojen keräämistä.