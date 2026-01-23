TikTok jakautui kahtia - tätä se tarkoittaa

Vuosia kestäneen väännön jälkeen kiinalainen lyhytvideopalvelu TikTok on nyt jakautunut kahtia.

Toisen, erillisen osan muodostaa Yhdysvalloissa toimiva TikTok USDS Joint Venture -yhtiö ja koko muun maailman TikTokista vastaa jatkossakin palvelun alkuperäinen omistajataho, eli kiinalainen ByteDance.

Syy jakautumiselle on Yhdysvalloissa, jo Joe Bidenin presidenttikaudella voimaan tullut erillislaki, joka velvoitti Yhdysvalloissa toimivan TikTokin siirron amerikkalaisiin käsiin.

Lakiin kirjattua takarajaa on siirretty useaan otteeseen, kun ensin on pitänyt löytää halukas ostajataho Yhdysvalloista, saada kauppa hyväksytettyä Kiinassa - ja keksiä, miten kaksi erillistä TikTokia toimivat jatkossa yhdessä.

Mitä muutos tarkoittaa käyttäjille?



Muutos on varsin pieni suomalaisen käyttäjän näkökulmasta. Amerikkalaisten luomat TikTok-videot säilyvät palvelussa jatkossakin - ja myös kaikki uudet amerikkalaisten tiktokkaajien videot ilmestyvät palveluun, kuten tähänkin saakka.

Merkittävä ero tulee näkymään amerikkalaisille itselleen.

Amerikkalaiset TikTokin käyttäjät käyttävät jatkossakin samaa, kehuttua, ByteDancen kehittämää suosittelualgoritmia. Mutta kyseinen algoritmi koulutetaan amerikkalaisia varten uudestaan, uuden amerikkalaisen yhtiön toimesta.

Muu maailma, siis myös suomalaiset, käyttävät jatkossakin nykyistä TikTokin algoritmia - ja siihen ei tule tapahtumaan mitään muutoksia. Eli myöskään amerikkalaisten luomat videot eivät "käyttäydy" meillepäin mitenkään uudella tavalla.

Muuttuuko sisältö Yhdysvalloissa?

Se, miten uusi amerikkalainen omistajataho haluaa painottaa sisällön suosituksia Yhdysvalloissa, tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen kysymys.

Amerikkalaisen TikTokin omistajatahoksi perustetun uuden yhtiön takana ovat Donald Trumpin hallintoa lähellä olevat tahot: miljardööri Larry Ellison yhtiönsä Oraclen kautta, Abu Dhabin kansallinen sijoitusyhtiö MGX sekä pääomasijoittaja Silver Lake.

Kiinalainen ByteDance jää omistamaan uudesta yhtiöstä suoraan 19,9 prosentin osuuden ja lisäksi ByteDancen omistajat saavat suoraan itselleen 30,1 prosentin siivun uudesta amerikkalaisesta yhtiöstä.

TikTokin amerikkalaisten käyttäjien keskuudessa on levinnyt huoli siitä, että palvelun Yhdysvalloissa käytettävä suosittelualgoritmi alkaisi kallistumaan selkeästi uusien omistajien poliittista agendaa myötäilevään suuntaan.