TikTok-kieltoa halutaan Suomeen - vaatimus on sekä populistinen että tekopyhä

Viimeisen puolen vuoden aikana Suomessa on käynnistynyt isompi meteli TikTokin ympärillä. Videopalvelua on syytetty vakoilusta, nuorison tuhoamisesta, presidentinvaalien vääristelystä (jo etukäteen) ja oikeastaan kaikesta, mitä sylki sattuu suuhun tuomaan.

Osa kritiikistä on perusteltua, mutta valtaosa ei. Kohu muistuttaa pitkälti samaa, jota Yhdysvalloissa käytiin vuodesta 2020 alkaen.

Lopputulemana on ollut se, että usealta taholta on vaadittu äänekkäästi TikTokin kieltämistä Suomessa. Viimeksi vaatimuksen esitti kansanedustaja, Metan johtajana ennen poliitikon uraansa työskennellyt Aura Salla.

Mutta jos TikTokin ongelmat ja väitetyt ongelmat käy läpi pala kerrallaan, saadaan keskusteluun jotain oikeaa tolkkua.

Kuka hyötyy, jos TikTok kielletään?

Yleensä kaikissa kohuissa ja skandaaleissa on myös tahoja, jotka siitä jollain tavalla hyötyvät.

TikTokin osalta mahdollisia suoria hyötyjiä on kaksi.





Valtavan suosituksi kasvanut videopalvelu on ensimmäinen todellinen haastaja Googlen omistamalle YouTubelle. Etenkin alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä se on suosiossaan kiivennyt joko YouTuben kintereille - tai ohittanut sen. Mikäli TikTok katoaisi, YouTubella ei olisi käytännössä lainkaan vakavasti otettavia kilpailijoita.

Google ottaa TikTokin tosissaan, sillä vasta TikTokin suosion myötä yhtiö - pakon edessä - julkaisi oman YouTube Shorts -palvelunsa. Sittemmin yhtiö on ryhtynyt kosiskelemaan lyhytvideoiden tekijöitä palveluunsa puhtaalla rahalla, tarjoamalla tekijöille merkittävästi TikTokia isomman siivun mainostuloistaan.

Toinen TikTokin suosiosta kärsivä yritys on Meta ja etenkin sen Instagram. Instagram oli pitkän aikaa mainostajien eniten tavoitteleman kohderyhmän, eli nuorison, suosikkipalvelu - mutta sitten tuli TikTok, joka haastoi ja haastaa Instagramin asemaa pahasti.

Myös Instagram on joutunut vastaamaan TikTokin haasteeseen ja on tehnyt sen täsmälleen samalla tavalla kuin Googlekin, eli lisäämällä Instagramiin Kelat eli TikTokista tutut lyhytvideot.

Kolmas hyötyjä TikTokin katoamisesta olisi Yhdysvallat. Kaikki muut läntisen maailman suosituimmat kaupalliset verkkopalvelut ovat amerikkalaisia, TikTokin ollessa ainoa poikkeus sääntöön.

Väite: TikTok on tietoturvariski

Jokainen, joka vakavalla naamalla väittää videosovelluksen olevan tietoturvariski, valehtelee - tai ei ymmärrä tietoturvasta juuri mitään.





Sovellus toimii Googlen Play-kaupan tai Applen App Store -kaupan kautta asennettuna nykyaikaisissa kännyköissä. Kuten kännyköiden virusturvaa käsittelevässä artikkelissamme kävimme läpi, kännykkäsi on kertaluokkaa fiksumpi kuin tietokoneesi.

Kännykkään asennetut sovellukset ovat omassa hiekkalaatikossaan toimivia sovelluksia, joilla on vain rajattu määrä oikeuksia - eikä niillä ole koskaan pääsyä annettujen oikeuksiensa ulkopuolelle. Sovellukset eivät myöskään pääse puhelimen muihin tietoihin tai sovelluksiin käsiksi.

TikTok vaatii kohtuullisen paljon oikeuksia, kyllä. Mutta ei mitään, mikä ei olisi loogista sovelluksen toiminnan kannalta.

Facebook kinuaa reilusti enemmän oikeuksia, vaikka senkin osalta valtaosa käyttöoikeuksien pyynnöistä on sinänsä perusteltuja.

Mikrofonia ei sovellus Androidissa eikä iPhonessa voi kytkeä päälle ilman, että näytön yläreunaan syttyisi mikrofonin logo palamaan. Ja videoiden luontiin taas mikrofonia luonnollisesti tarvitaan.

Eli "vakoilu" mitä TikTok voi tehdä kattaa lähinnä sijaintisi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi (riippuen miten kirjauduit palveluun) - ja jos annat luvan, yhteystietosi. Eli samat, joita noin puolet kaikista sovelluksista haluaa itselleen joka tapauksessa.

Pankkitunnuksiasi ja sen sellaista sovellus ei voi viedä, koska Android ja iPhone eivät yksinkertaisesti mahdollista sellaista, mitenkään. Ja toisekseen, TikTokin omistavalla ByteDancella on todennäköisesti enemmän rahaa kuin sinulla.

Tärkein ja arvokkain asia mitä TikTok käyttäjästään kerää on se, mitä videoita käyttäjä katsoo. Siitä voidaan laatia käyttäytymisprofiili, jolla on varsin paljon kaupallista arvoa. Mutta se ei ole "vakoilua", vaan sitä, että käytät sovellusta, joka mukauttaa toimintaansa sen mukaan miten käytät sitä.

Väite: TikTok välittää tiedot Kiinaan

Väite heitetään ilmoille aina kun vain mahdollista.





Valitettavasti siitä ei ole mitään todisteita - päinvastoin. Euroopassa on voimassa maailman tiukin yksityisyyttä suojaava laki, GDPR, joka estää henkilötietojen siirrot maihin, joissa ne eivät säily yksityisinä.

Irlannin tietosuojasta vastaava viranomainen aloitti vuonna 2022 tutkinnan siitä, rikkooko TikTok GDPR:ää, eli välitetäänkö tietoja Kiinaan. Mitään tähän viittaavaa ei ole löytynyt.

Kyllä, TikTok sai samaisessa tutkimuksessa sakot siitä, että se ei huomioinut alaikäisten tietojen käsittelyä asianmukaisella tavalla, mutta se oli tutkinnan ainoa löydös. Eli se savuava ase, joka olisi todistanut TikTokin vuotavan tietonsa Kiinaan - ja jota tutkimuksessa etsittiin - puuttui.

Sen sijaan mm. Metan omistama Facebook on todistetusti myynyt käyttäjiensä henkilötietoja mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Ja mm. Googlen analytiikkapalvelu, jota lähes jokainen suomalainenkin verkkosivusto käyttää, on tuomittu laittomasta tietojen siirrosta ulkomaille.

Väite: Kiina ei salli TikTokia omassa maassaan

Ei sallikaan. Kiina on totalitäärinen, epädemokraattinen maa, joka harrastaa sensuuria. Wikipedia, Google, New York Times ja tuhannet muut sivustot ja palvelut ovat estettyjä Kiinassa.

Myös TikTok on estetty Kiinassa.

Kiinaa varten palvelusta on tehty oma versionsa, Douyin, joka ei sisällä mitään sellaista sisältöä, jota Kiinan valtio katsoisi pahasti. Sieltä ei löydy epätyypillisistä parisuhteista kertovia videoita, Kiinan valtiota kritisoivia keskusteluja, uskontoja käsittelevää videosisältöä eikä mitään muutakaan, mikä on Kiinassa kiellettyä. Douyinissa ja TikTokissa on vuosien mittaan alkanut olemaan muutenkin merkittäviä eroja, sillä niiden kehityksestä vastaa kaksi eri Bytedancen tytäryhtiötä.

Väite: Kiinan TikTok rajoittaa käyttöä lapsilta

Tähän kritisoijat usein hirttäytyvät, yleensä kulmalla "Kiina huolehtii nuorisostaan ja on kieltänyt TikTokin pitkän käytön".





Niin onkin. TikTokia saa käyttää vain tiettyinä kellonaikoina ja vain tietyn määrän vuorokaudessa, jos käyttäjä on alaikäinen.

Tosin täsmälleen sama sääntö koskee myös videopelejä. Aivan kaikkia pelejä.

Alaikäiset saavat pelata pelejä yhteensä tunnin päivässä. Ja vain viikonloppuisin. Yöllä pelaaminen on kielletty kokonaan.

Jos Euroopassa päätettäisiin leipoa vastaava laki voimaan, meilläkin rajat olisivat olemassa. Länsimaissa tosin yksilönvapaus saattaa tulla tielle, jos aletaan värkkäämään lakeja, joilla päätetään se, miten ihmiset - lapsetkin - käyttävät vapaa-aikansa.

Eli kyseessä ei ole mikään "TikTok on vaarallinen ja siksi Kiinassa on tällainen rajoitus" -sääntö. Kiinan valtio on vain päättänyt yksinkertaisesti estää kaiken viihteellisen sisällön liiallisen käytön alaikäisiltä, tekemällä siitä laitonta. Jos YouTube olisi sallittu Kiinassa, sitä koskisivat samat rajoitukset.

Väite: Kiinan valtio voi säädellä TikTokin sisältöä

Tämä on täysin mahdollinen skenaario. Ja oikeastaan ainoa todellinen riski TikTokin osalta.





TikTokin omistuspohjasta 40% on Kiinassa, osittain kiinalaisilla sijoittajilla, osittain yhtiön työntekijöillä. Sen lisäksi Kiinan valtio omistaa "Kiinan TikTokin" yhtiöstä, Douyinistä, siivun. Tuon siivun avulla Kiinan hallituksella on Douyinin yhtiön hallituksessa edustajansa.

Omistusjärjestely on hieman monimutkainen, mutta karkeasti yleistettynä, voidaan sanoa aika suurella varmuudella että Kiinan valtio voi halutessaan määrätä tietyntyyppisen sisällön kielletyksi/poistetuksi myös länsimaissa käytetystä TikTokista.

Poistetun sisällön valvonta ja raportointi tosin on pakko avautua, koska TikTok kuuluu Euroopan Unionin Digital Services Act -lain mukaisiin "valtaviin palveluihin", jonka pitää raportoida EU:lle toiminnastaan varsin yksityiskohtaisesti. Samalle listalle kuuluvat mm. Google Maps, Facebook ja Wikipedia.

Mutta aivan varmasti Kiinan valtio voisi halutessaan käyttää maan lakeja muokatakseen länsimaissakin nähtyä TikTokin sisältöä.

Samaan hengenvetoon on toki todettava, että kaikissa sosiaalisen median alustoissa voidaan tehdä informaatiovaikuttamista. Venäjä on todistetusti tehnyt sitä sekä Facebookin että Twitterin alustalla - ja lähes kaikki diktatuurit tekevät sitä jollain tavalla, kaikissa sosiaalisen median kanavissa. TikTokin erikoisuutena on tietysti se, että sen on Kiinan lain mukaan pakko hyväksyä Kiinan valtion linjaukset.

Väite: TikTok vie käyttäjänsä ääriliikkeisiin

Jotka tätä väitettä heittävät, eivät ole koskaan käyttäneet Twitteriä/X:ää. Tai ovat olleet ämpäri päässä viimeisen kymmenen vuoden ajan, kun YouTubea on syytetty täsmälleen samasta aiheesta.

Käytännössä kaikissa algoritmeihin pohjautuvissa palveluissa piilee ns. kaninkolon riski, jossa käyttäjän viattomalta vaikuttavat toiminnot ja reaktiot saattavat sysätä algoritmin syöttämään katsojan silmille aina vain synkempää sisältöä, aiempien reaktioiden pohjalta.

Väite: TikTok ruokkii väärää tietoa

Kyllä, TikTok sisältää valtavasti p..skapuhetta ja suoranaisia valheita. Aivan kuten kaikki muutkin käyttäjien luomaan sisältöön pohjautuvat palvelut.

Eniten roskaa suhteessa muuhun sisältöön (PDF) sisältää X/Twitter, kakkossijan mennessä Facebookille. TikTok on tilastossa nelonen, Instagramin ollessa kolmantena.

Tekopyhää?

Tietoturvaan vetoaminen on hölmöä, kuten totesimme jo aiemmin. Mutta se on myös äärettömän tekopyhää.

Kyseessä on todella kapeilla käyttöoikeuksilla toimiva mobiilisovellus, jolla katsotaan videoita.

Samaan aikaan ihmiset käyttävät Kiinassa valmistettuja tietokoneita (mm. kaikki Applen ja Dellin tietokoneet), kiinalaisten yhtiöiden tietokoneita (mm. Lenovo), Kiinassa valmistettuja kännyköitä (mm. iPhone, Nokia) ja kiinalaisten yhtiöiden kännyköitä (Motorola, OnePlus, Honor, Oppo, Xiaomi, jne).

Näin äkkiseltään ajateltuna, jos ottaisin tietoturvani todella vakavasti, olisin hieman enemmän huolissani siitä, mitä käyttämääni laitteeseen on tehtaalla laitettu sisään, kuin siitä, mitä kissavideoiden katseluun käytetty sovellus minusta osaa kertoa eteenpäin.

Yhteenveto

TikTokissa on yksi oikea riski: Kiinan valtio voi halutessaan ohjailla sisältöä, jota sen kautta jaellaan.

Muilta osin se on vain tavallinen viihdesovellus, jonka erottaa kilpailijoistaan lähinnä se, että se osaa tarjota kertaluokkaa paremmin käyttäjälle sopivaa sisältöä kuin mikään kilpailijansa.

Eli sen algoritmi on todella hyvä.

Kielletään TikTok?

Länsimaisessa oikeusvaltiossa minkään yrityksen toimintaa on vaikea lähteä kieltämään ilman perusteluja.

Jos kiellon ainoana syynä olisi se, että tuote on kiinalainen, niin silloin pitää kieltää aika paljon muitakin tuotteita. Muun muassa kaikki kiinalaiset teknologiatuotteet, eli lähes kaikki kännykkämerkit, iso osa robotti-imureista, läppäreistä, jne. Samalla saataisiin todennäköisesti aikaiseksi mielenkiintoinen kauppasota.

Se taas ei oikein riitä kiellon syyksi, että tuote on parempi kuin länsimaiset kilpailijansa.

Jos TikTokin todettaisiin rikkoneen GDPR:ää, se voitaisiin kieltää - kunnes se korjaa rikkomuksensa.

Jos taas halutaan rajoittaa palveluiden houkuttelevuutta teineille, voidaan kokeilla väsätä laki, joka vastaa Kiinan omaa lakia - eli kielletään kaikki viihdyttävät sovellukset ja pelit alaikäisiltä tai asetetaan niille tiukat aikarajat. Säännön pitäisi silloinkin koskea kaikkea: niin TikTokkia, YouTubea kuin SnapChattiakin. Silloin tosin saatetaan puuttua kansalaisten perusoikeuksiin, jotka on suojattu Euroopan peruskirjassa.

Helpoimmalla TikTokista päästäisiin "eroon", jos YouTube tai Instagram tai joku uusi länsimainen yritys tekisivät videopalveluilleen (edes) yhtä hyvän suosittelualgoritmin kuin mitä TikTokilla on tarjota.

Jokainen voi toki omassa elämässään kieltäytyä käyttämästä TikTokia. Mutta moraalisen poseerauksen tueksi kannattaa samalla myös vaihtaa tietokone ja kännykkä sellaisiin, jotka on valmistettukin muualla kuin Kiinassa. Niitäkin löytyy, mutta ei halvalla.