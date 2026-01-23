Matkahuolto säilyttää paketteja kohta enää viisi päivää

2. maaliskuuta 2026 Matkahuollon pakettien säilytysajassa tapahtuu muutos.

Matkahuolto tiedottaa, että jatkossa se säilyttää paketteja pakettiautomaateissa enää viisi päivää, kun tähän asti niitä on pidetty seitsemän päivän ajan.





Paketti tulee siis noutaa aiempaa nopeammin. Matkahuolto lähtikin reilu vuosi sitten kannustamaan nopeampaan pakettien noutamiseen palkitsemalla asiakkaita pisteillä nopeasta noudosta. Samalla tätä pisteohjelmaa laajennetaan eduilla.

Matkahuolto perustelee lyhyempää noutoaikaa sillä, että jo nyt 97 prosenttia paketeista noudetaan viiden päivän kuluessa ilmoituksesta, mutta suosituimmat pakettiautomaatit voivat edelleen ruuhkautua ja lyhyemmällä ajalla varmistetaan myös näiden tehokas käyttö ruuhkaisimpina aikoina.





Viimeinen noutopäivä näkyy Matkahuollon Paketit -sovelluksesta tai tekstiviestillä tai sähköpostilla toimitetusta saapumisilmoituksesta. Lisäksi muistutamme viimeisen noutopäivän lähestyessä, jos pakettia ei ole vielä noudettu, Matkahuolto kertoo.

Samalla lyhyempi säilytysaika on Matkahuollon tapa tienata rahaa. Maaliskuusta alkaen asiakkaat voivat ostaa lisää säilytysaikaa myös pakettiautomaateissa noutoa odottaville paketeille, mikä tähän asti on ollut mahdollista vain pakettipisteissä oleville paketeille. Säilytysaikaa voi tarvittaessa pidentää 1–16 päivää Matkahuolto Paketit -sovelluksessa tai verkkosivuilla.

Matkahuolto tarjoaa sovelluksen kautta pisteitä. Pisteitä voi nyt kerryttää Matkahuolto Paketit –sovelluksessa lähettämällä paketin, valitsemalla Matkahuollon verkkokaupan kassalla toimitusvaihtoehdoksi, jos paketti joudutaan siirtämään esimerkiksi noutopisteen täyttymisen vuoksi jonnekin muualle kuin valittuun noutopisteeseen sekä tietysti noutamalla nopeasti paketin. Pisteillä saa puolestaan alennusta paketin lähettämisestä, säilytysajan pidentämisestä ja kotiinkuljetuksesta.





Matkahuolto kertoo, että se on Suomen ja ehkä jopa maailman ensimmäinen ja ainoa paketinkuljettaja, joka palkitsee kuluttajia tällä tavoin rahanarvoisilla pisteillä.

Matkahuollolla on lähes 2 300 noutopistettä. Syksyllä verkostoon avattiin 90 uutta pakettiautomaattia ja tänä vuonna verkostoon tulossa on yli 300 uutta pakettiautomaattia sekä laajennuksia olemassa oleviin pakettiautomaatteihin.