Lista: Eurooppalaiset vaihtoehdot verkkopalveluille

Elämme ajanjaksoa, jolloin teknologiastakin on tullut erittäin vahvasti politiikkaa - ja osittain jopa eräänlainen ase, vipuvarsi, jolla pyritään pakottamaan poliittisiin muutoksiin.

Valtaosa maailman tunnetuimmista ja käytetyimmistä verkkopalveluista ja ohjelmistoista on amerikkalaisten yhtiöiden kehittämiä - ja siksi ne ovat enenevissä määrin myös osa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa.

Lisäksi Yhdysvallat on viime aikoina vihjannut, että sen mielestä amerikkalaisten yhtiöiden ei pitäisi noudattaa EU-lainsäädäntöä, edes Euroopassa.

Osaa kuluttajista ja yhtiöistä tämä riippuvuus saattaa häiritä pahastikin, olivatpa syyt sitten mitkä tahansa.

Mutta onneksi lähes kaikille tunnetuimmille verkkopalveluille ja ohjelmistoille on olemassa myös eurooppalaisia vaihtoehtoja. Ja jos tarjolla ei ole täysin eurooppalaista vaihtoehtoa, on tarjolla avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa ratkaisua - tai hajautettua järjestelmää.



Tältä pohjalta on syntynyt itävaltalainen sivusto European Alternatives, joka pyrkii listaamaan mahdollisimman kattavasti vaihtoehtoja ei-eurooppalaisille verkkopalveluille.

Esimerkiksi maailman suosituimmalle sähköpostipalvelulle, mainosjätti Googlen omistamalle Gmailille ehdotetaan 20 eurooppalaista vaihtoehtoa, joista kenties tunnetuin on järeästä yksityisyydensuojastaan tunnettu, sveitsiläinen Proton Mail.

Googlen hakukoneelle suositellaan sillekin useita vaihtoehtoja, mm. ranskalaista, varsin loistavaa Qwant-hakukonetta. Usein vaihtoehdoksi tarjottu DuckDuckGo ei listalle mahdu, koska sekin on amerikkalainen kuten Googlekin.

Samoin vaikkapa suositulle NordVPN-palvelulle on tarjolla kahdeksan eurooppalaista vaihtoehtoa ja jopa koodaajien suosimalle, Microsoftin omistamalle Githubille on tarjolla useita vaihtoehtoja.

Eurooppalaisia musiikin suoratoistopalveluitakin löytyy kourallinen: isoimpana tietysti ruotsalainen Spotify, mutta Spotifyhyn muuten kyllästyneille ranskalainen Deezer on mainio vaihtoehto.

Kaikkea on vaikea vaihtaa kertaheitolla eurooppalaiseksi, mutta muutos syntyy yleensä askel kerrallaan. Eli jos vaikkapa Teamsista ei pysty töiden vuoksi pyristelemään irti, niin se ei haittaa, kun edes yhden pienen palan teknologisessa elämässään on onnistunut muuttamaan eurooppalaiseksi - tai avoimeen lähdekoodiin.

Mikäli sivuston listalta puuttuu mielestäsi jotain oleellista, voi sivuston ylläpitäjälle vinkata myös uusista lisäyksistä.



AfterDawn sivustona on sijainnut jo vuosien ajan suomalaisen Upcloudin palvelimilla ja käytämme lisäksi kuvien ja muun staattisen sisällön jakeluun eurooppalaisten yhtiöiden välimuistipalvelimia.