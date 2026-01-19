Threads on nyt isompi kuin Twitter/X

Sen jälkeen, kun Elon Musk monien vaiheiden jälkeen osti itselleen Twitterin ja vaihtoi sittemmin sen nimeksi X:n, on sosiaalisen median palvelun kyyti ollut kylmää.

Kaikkien sivustojen suosiota seuraavien puolueettomien palveluiden mukaan Twitter/X:n kävijämäärät ovat olleet tasaisessa laskussa jo pitkään. Samalla mikroblogipalvelun nykytilaan kyllästyneitä käyttäjiä on paennut uusiin, kilpaileviin palveluihin.

Näistä uusista, Twitterin jättäviä kävijöitä itselleen napsivista palveluista ylivoimaisesti isoimmaksi on kasvanut Metan omistama Threads.

Nyt palveluiden suosiota mittaavan Similarwebin tilastot kertovat, että Threads on jo ohittanut Twitterin kännykkäkäyttäjien määrässä.

Tammikuun alussa Threadsilla oli Similarwebin mukaan 141,5 miljoonaa päivittäistä kännykkäkäyttäjää, Twitterin vastaavan luvun ollessa 125 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Ja etenkin trendi on selkeä, sillä Twitterin käyttäjämäärät ovat olleet tasaisessa laskussa Similarwebin tilastoissa jo pitkään - Threadsin ollessa vastaavasti kasvukäyrällä.



Asiasta uutisoineen Techcrunchin mukaan myös huomattavasti pienemmän kilpailijan, BlueSkyn, kävijämäärät ja sovelluksen latausmäärät ovat olleet kasvussa.