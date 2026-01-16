Hotelleja ja matkavarauspalveluja hyödynnetään runsaasti huijauksissa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen viikkokatsauksessa nostetaan tällä viikolla esille hotellivarausteemaiset petokset ja tietojenkalastelut.





Hotellien ja matkavarauspalveluiden hyödyntäminen huijauksissa on ollut yleistä vuosia, ja sellaiset aktivoituvat tiettyinä ajankohtina, kuten nyt alkuvuodesta, kun usein suunnitellaan ja varataan tulevien lomakausien matkoja sekä majoituksia.

"Erilaisia huijauksia ja tietojenkalastelua on jälleen liikkeellä paljon. Vuoden vaihduttua, hiihtolomakauden lähestyessä ja lomia varatessa on tärkeä varautua myös hotelli- ja matkavaraushuijauksiin. Olennaista suojautumisessa on kriittinen suhtautuminen viesteihin, linkkien ja lähettäjän huolellinen tarkistaminen sekä se, ettei syötä esimerkiksi omia pankkitunnuksia tai luottokorttitietoja sellaisille sivustoille, joista ei ole varma", muistuttaa tietoturva-asiantuntija Antti Nikkinen.

Kyberturvallisuuskeskus kertoon, että huijausviesteissä on tiedossa eri muunnelmia, mutta niissä on sama tavoite eli saada haltuun käyttäjän maksukortin tiedot tai pankkitunnukset. Viestikanava voi olla mikä tahansa sähköpostista WhatsApp-viestiin. Viestit saattavat tulla jo valmiiseen varauspalvelun viestiketjuun majoittajan nimissä, tuntemattomista numeroista taikka väärennetystä osoitteesta sähköpostitse.





Viikkokatsauksessa kerrotaan, että Kyberturvallisuuskeskukselle ilmoitetuissa tapauksissa on tullut ilmi uhrien kärsimiä rahallisia menetyksiä.

Kalasteluviestien välttämiseksi on hyvä muistaa linkkien klikkaamista esimerkiksi sähköpostien kautta sekä aina kannattaa varmistaa sivuston verkkotunnusta tai lähettäjän sähköpostiosoite.

Erilaisia huijausviestejä on liikkeellä paljon. Eilen poliisi tiedotti Facebookin viestien kautta liikkuvasta huijaustavasta, johon suomalaiset ovat menettäneet tammikuun aikana jo yli 100 000 euroa.