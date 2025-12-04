Muistipiireistään ja SSD-levyistä tunnettu Crucial lakkautetaan

Amerikkalainen muistijätti Micron on kertonut lakkauttavansa vuonna 1996 perustetun Crucialin.

Crucial on aina ollut Micronin kokonaan omistama alibrändi, jonka Micron perusti vuonna 1996. Crucialin brändi suunnattiin alusta lähtien kuluttajamarkkinoille ja se onkin ollut yksi suosituimmista PC-rakentajien muistibrändeistä. Brändin tunnetuimmat tuotteet ovat olleet muistipiirien lisäksi sen SSD-levyt.

Micron kertoo tiedotteessaan lakkauttavansa Crucialin brändin vuoden 2026 helmikuussa, kun Micronin tilivuoden toinen kvartaali päättyy.

Jatkossa Micron keskittyy kasvavaan datakeskusten markkinaan, eli käytännössä yhtiö hylkää kuluttajat ja keskittyy takomaan rahaa tekoäly-huumassa.

Kerroimme jo lokakuussa, miten muistipiirien hintoihin on tulossa valtava nousupiikki - ja tuo tilanne on toteutunut. Suurimmat muistivalmistajat, mukaanluettuna myös Micron, ovat nostaneet hintojaan kun tekoäly-yhtiöt ovat valmiita maksamaan muisteista lähes mitä tahansa.



Samalla kuluttajamarkkinat ovat menneet täysin sekaisin ja järkevähkön hintaisen pelitietokoneen kasaamisesta on tullut jälleen käytännössä mahdotonta - juuri, kun näytönohjainten pitkään kestänyt hintapiikki edes osittain alkoi rauhoittumaan.

Micron lupaa Crucialin tuotteiden takuun ja tuen jatkuvan sovitusti, vaikka brändi katoaakin. Micron itse ei aio tuoda omalla brändillään muistipiirejä tai SSD-levyjä kuluttajamarkkinaan eli yhtiö poistuu kokonaan kuluttajabisneksestä.