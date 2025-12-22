Suomen .fi -osoitteet kallistuvat

Uutisoimme pari kuukautta sitten, miten Liikenne- ja viestintäministeriö oli suunnittelemassa kotimaisiin .fi -verkkotunnuksiin merkittävää hinnankorotusta.

Nyt asiasta on päätetty ja hinnankorotukset menivät läpi. .fi -verkkotunnusten hinta nousee nykyisestä 9 eurosta 12 euroon vuodessa, eli korotusprosentti on varsin hurja, 33%.

Mutta samalla uudessa hinnoittelussa päädyttiin luopumaan ehdotetusta, eniten eripuraa aiheuttaneesta ideasta. LvM oli kaavaillut verkkotunnusten hintojen nousun lisäksi myös uutta, verkkotunnusten välittäjille asetettavaa 400 euron vuosimaksua.

Aiheesta syntyi meteli siksi, että useat yksityishenkilötkin ovat rekisteröityneet verkkotunnusten välittäjiksi, jos heillä on vähänkään useampia .fi -osoitteita käytössään. 400 euron lisälasku olisi käytännössä sysännyt yksityishenkilöt kokonaan pois verkkovälittäjien joukosta.

Nyt tuota maksua ei siis oteta käyttöön. LvM:n asetuksen (PDF) mukaan uudet .fi -osoitteiden hinnat tulevat voimaan 18.1.2026.

