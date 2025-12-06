Netflix: AV1 -videoformaatti kattaa jo 30% katselusta

Suoratoistojätti Netflix kertoo aika ajoin mielenkiintoisia teknisiä yksityiskohtia palvelunsa rakenteesta ja toiminnasta.

Olipa Netflixin sisällöstä, hinnoittelusta tai toiminnasta mitä mieltä tahansa, on Netflix teknisenä toteutuksena useiden asiantuntijoiden mielestä yksi parhaista, ellei paras suoratoistopalvelu.

Nyt yhtiön insinöörit ovat kertoneet taustoja siitä, miten Netflixin elokuvien ja sarjojen pakkausteknologia on muuttunut viime vuosina.

Netflixin siirtyessä suoratoistobisnekseen vuonna 2007 yhtiö käytti videoidensa pakkaukseen lähinnä H.264 eli AVC-pakkausta. H.264 -formaatti on kuitenkin nykypäivän näkökulmasta varsin tehoton, eli tiedostojen koot ja siten myös vaadittava kaistanleveys kuluttajien verkkoyhteyksien osalta, luo pullonkaulan - ja lisää tietysti myös kuluja.

Samoihin aikoihin oltiin kuitenkin kehittämässä H.264:n seuraajaa, H.265- eli HEVC-formaattia. H.265 onkin huomattavasti tehokkaampi pakkaamaan videota samalla laadulla kuin H.264/AVC. Mutta sen iso ongelma ovat sen kustannukset ja patenttimaksut.



Patenttisotien ja kasvavien kustannusten välttämiseksi Netflix ja mm. Google, Mozilla sekä Microsoft perustivat kilpailevaa videopakkausformaattia kehittävän yhteenliittymän, Alliance for Open Median. Kyseinen yhteenliittymä otti kehitystyön pohjalle Googlen aiemmin kehittämän ja YouTubessa aikoinaan laajalti käytetyn VP9-koodekin.

VP9:n kehityksen myötä syntyi AV1 -formaatti. Formaatin tueksi hyppäsi pian myös Apple.

Netflix otti AV1:n käyttöön Android-käyttäjille vuonna 2020. Sen jälkeen yhtiö on työskennellyt mm. laitevalmistajien, etenkin televisiovalmistajien kanssa, tiiviisti yhteistyössä, että uusiin televisioihin saataisiin mukaan piirit, jotka pystyvät purkamaan AV1-materiaalia suoraan rautatasolla.

Panostukset ovat kannattaneet, sillä Netflixin mukaan nykyisin 30 prosenttia kaikesta Netflixistä katsotusta sisällöstä jaellaan nimenomaan AV1-formaatissa. Kuluttajalle tämä näkyy lähinnä siinä, että Netflixin katselu 4K-tarkkudellakaan ei vaadi enää niin nopeaa nettiyhteyttä kuin vanhempia formaatteja käytettäessä.

Toki, 70 prosenttia sisällöstä jaellaan edelleen muilla tavoin, pääosin vanhalla H.264 -formaatilla, jonka etuna on se, että lähes kaikki mahdolliset laitteet, aina älyjääkaapeista vanhempiin älytelevisioihin, tukevat H.264 -formaattia. AV1-formaatin purkamiseen ei pystytä ohjelmallisesti ilman tehokasta suoritinta tai grafiikkapiiriä - ja erilliset purkupiirit löytyvät vain uusimmista laitteista.

Mutta Netflixin mukaan AV1 on ollut menestys, kasvattaen osuutensa varsin merkittäväksi jo viidessä vuodessa.



Yhtiö kertoo samalla olevansa jo valmis seuraavan formaatin saapumiseen: Alliance for Open Media aloitti AV2-formaatin kehittämisen jo vuonna 2020 ja ryhmittymä on lupaillut lopullisen AV2-formaatin julkaisua vielä tämän vuoden lopulle.