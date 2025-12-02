Netflix on tehnyt ostotarjouksen Warner Bros Discoverysta
Media-alalla tulee todennäköisesti tapahtumaan järisyttävän isoja muutoksia lähiaikoina. Jättimäinen Warner Bros Discovery etsii aktiivisesta ostajaa koko yritykselle.
WBD:n kokonaisuuteen kuuluvat mm. legendaarinen Warner Bros -studio, HBO, CNN sekä lukematon määrä muita tunnettuja brändejä ja TV-kanavia. Suomessa WBD:n talliin kuuluu HBO:n lisäksi mm. TV5 ja Kutonen -TV-kanavat.
Yhtiö on pyytänyt sitovia ostotarjouksia kiinnostuneilta ostajilta ja nyt on meneillään jo kilpalaulannan toinen kierros. Yhtiö hylkäsi aiemmin tehdyn käteistarjouksen Paramount Skydancelta, jossa Paramount olisi ostanut Warner Bros Discoveryn 60 miljardilla dollarilla.
Uudella tarjouskierroksella ovat mukana Paramountin lisäksi Comcast sekä Netflix. Reutersin saamien tietojen mukaan myös Netflix olisi tehnyt pääasiassa käteistä sisältävän tarjouksen koko Warner Bros Discoverysta.
