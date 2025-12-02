Valcolta uusi lippulaivamalli: VMK25.2
Kotimainen kuulokevalmistaja Valco Oy julkaisi uuden lippulaivamallinsa VMK25.2.
Kuulokkeissa on panostettu äänenlaatuun, vakaampaan yhteyteen ja kestävämpään rakenteeseen. Hinta on kuitenkin sama kuin VMK25 -mallissa vuonna 2022 eli 199 euroa.
Humoristisesta tyylistään tunnettu yritys kommentoi asiaa seuraavanlaisesti:
"Teimme syksyllä radikaalin taloustieteellisen havainnon: inflaatio ei ole luonnonlaki vaan valinta. Usein se on vain hieno sana sille, että yritykset haluavat parantaa katettaan tekemättä mitään enempää. Me kieltäydymme osallistumasta tähän yleiseen kurjistamiseen. Kun tehostaa toimintaa ja myyntiä, hintoja ei ole pakko nostaa. Siksi VMK25.2 maksaa edelleen saman 199 euroa, joka oli VMK25 lähtöhinta 2022 ja silti minulla on varaa uuteen katumaasturiin. Muidenkin kannattaisi kokeilla," kertoo taloustieteen Nobelia odottava Valcon konsernijohtaja Henri Heikkinen.
Suunnittelussa Valco ei panostanut ulkonäköön vaan se pysyy edeltäjään nähden samana. Kehitystä on kuitenkin tullut äänenlaadussa ja teknisellä puolella Qualcommin uusimman Snapdragon S3 -äänialustan käytön myötä.
"Ääniartistimme Jasse 'Jazmanaut' Kesti on taas virittänyt äänimaailman niin hämmentävän erottelevaan kuntoon, että kappaleista kuuluu asioita, joita et välttämättä haluaisi kuulla: basistin valkosipulinhajuinen hengitys tai tuottajan epätoivo. VMK25.2 ei peitä mitään," Heikkinen kuvailee.
VMK25.2, hiljattain julkaistut VMK15 -kuulokkeet ja NL25 -kuulokkeet on suunniteltu yhteensopivaksi pian julkaistavan Valcon sovelluksen kanssa.
VMK25.2 on saatavilla 4.12. alkaen Valcon verkkokaupasta ja hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä.
