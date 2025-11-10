Kotimaiselta Valcolta VMK15 -vastamelukuulokkeet

Suomalainen kuulokevalmistaja Valco Oy julkaisi VMK15 -kuulokkeet. Humoristisesta tyylistään tunnettu Valco kertoo, että VMK25 -over-ear-vastamelukuulokkeet sopivat niille, joilla on pienempi pää tai vähemmän rahaa kuin mitä VMK25 -kuulokkeet maksavat.





VMK15 on nyt ennakkotilattavissa Valcon verkkokaupasta. Suositushinta: 139 €. Toimitukset alkavat marras-joulukuun vaihteessa 2025.

"Olemme saaneet vuosien varrella paljon palautetta pienipäisiltä ihmisiltä, että VMK20 ja VMK25 ovat liian isoja. Kevyt ja kompakti on-ear-malli istuu monenlaiseen kaaliin nätisti ilman villasukkavirityksiä", Henri Heikkinen, Valco Oy:n konsernijohtaja kertoo.

Kangaspäällyste antaa kuulokkeille elegantin ja tunnistettavan Valco-ilmeen, kun taas painikkeet on piilotettu päällisen alle. Kuulokkeissa ei ole kosketusta tukevia kytkimiä eikä vilkkuvia LED-valoja, Valco kertoo.





Kuulokkeissa hyödynnetään Qualcommin teknologiaa, ja äänen osalta luvataan täyteläinen basso, luonnolliset keskitaajuudet ja kirkkaat diskantit. Kuulokkeissa on aktiivinen melunvaimennus. Vaikka malli on langaton, se toimii tarvittaessa myös mukana tulevalla AUX-johdolla.

Sisällä on 1050 mAh:n akku, joka tarjoaa vastamelun kanssa 55 tuntia kuunteluaikaa, ja lataus toteutuu USB-C -liitännän kautta. Mukana toimitetaan muun muassa matkakotelo.





Kuulokkeilla on 24 kuukauden takuu, ja senkin jälkeen ne voidaan korjata Valcon oman huoltopalvelun kautta. Kuulokkeet ovat myös valmiiksi yhteensopivat "joskus tulevan" Valco-sovelluksen kanssa, joka mahdollistaa jatkossa äänen hienosäädön käyttäjän mieltymysten mukaan.