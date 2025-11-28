Facebook ja muut somealustat ovat jatkossa korvausvelvollisia niiden alustoilla leviävistä huijauksista

Euroopan Unioni on hyväksynyt uuden lainsäädännön, joka tekee sosiaalisen median jättiläisistä korvausvelvollisia, mikäli niiden kautta levitetään huijauksia.

Uusi huijausten uhriksi joutuneita suojeleva lainsäädäntö toimii niin, että pankit joutuvat jatkossa korvaamaan huijauksen uhreiksi päätyneille asiakkaille heidän menettämät rahat.

Mutta mikäli pankki pystyy osoittamaan, että huijaus alkoi sosiaalisen median palvelusta, pystyy pankki perimään maksetun korvauksen takaisin sosiaalisen median palvelulta.

Aivan täysin suoraviivainen lakiesitys ei ole, eli aivan täysin ihmisten omaa vastuuta omasta verkkokäyttäytymisestään laki ei sentään poista.

Laki koskee vain ja ainoastaan ns. verkkopankkihuijauksia, eli tapauksia, joissa huijauksessa on harhautettu asiakasta luulemaan tekaistua sivustoa omaksi verkkopankikseen.

Toisekseen pankki pystyy perimään sosiaalisen median palvelulta rahoja vain, jos se pystyy osoittamaan, että some-palvelulle on tehty jostain huijauksesta jo aiemmin poistopyyntö, mutta siihen ei ole reagoitu - ja kuluttaja on haksahtanut kyseiseen huijaukseen huomiotta jätetyn poistopyynnön jälkeen.



Aiheesta uutisoineen Politicon mukaan sosiaalisen median jätit, kuten Meta vastustivat lakialoitetta jyrkästi.

Lisäksi teknologiajättejä edustava CCIA kritisoi sitä, että EU:n lainsäädäntö kieltää kaiken sisällön jatkuvan seurannan somejäteiltä, mutta uusi laki samaan aikaan tavallaan pakottaa ne seuraamaan kaikkea niiden palveluihin julkaistua sisältöä.

Payment Services Regulation -lakipaketti toteutetaan siten, että se laajentaa jo olemassa olevaa Digital Services Act -lakikokonaisuutta.

PSR ei astu vielä voimaan, se pitää vielä hyväksyttää Euroopan parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa. Sen jälkeen se siirtyy valtioiden toteutettavaksi kansallisessa lainsäädännössä.