Arvio: OpenAI tarvitsee 207 miljardia lisää rahaa, vain kattaakseen tappionsa tulevina vuosina

Yksi maailman suurimmista finanssitaloista, brittiläinen HSBC, on arvioinut karulla tavalla tekoälyjätti OpenAI:n lähivuosien taloudellista tulevaisuutta.

OpenAI tekee jatkuvasti aina vain hurjempia tappioita, kun yhtiö on sitoutunut hankkimaan aina vain enemmän uutta laskentakapasiteettia tekoälynsä tarpeisiin.

HSBC arvioi (maksumuuri), että OpenAI tarvitsee seuraavien viiden vuoden aikana käsittämättömät 207 miljardia dollaria eli noin 178 miljardia euroa uutta lisärahoitusta.

Tuon verran yhtiö tarvitsee siis jo aiemmin sijoittajilta kerätyn rahoituksen lisäksi - vain, jotta yhtiö saisi kuitattua keräämällään rahoituksella lähivuosien tappionsa.

HSBC arvioi, että OpenAI:n käyttäjämäärät ja liikevaihto kasvavat kohisten tulevina vuosina, mutta samaan aikaan pankki arvioi, että kasvu tapahtuu jatkossakin tappiollisesti, eli uudet käyttäjämassatkaan eivät riitä vielä kääntämään OpenAI:ta voitolliseksi.



Arvion mukaan OpenAI kääntyisi voitolliseksi vasta pitkälle 2030-luvulla. Se, miten paljon sijoittajilta riittää kärsivällisyyttä ja uutta rahaa, tultaneen näkemään viimeistään silloin, kun OpenAI:n kasvutahti näyttää ensimmäistä kertaa hidastumisen merkkejä. Tähän saakka kasvu ei ole osoittanut hidastumisen merkkejä, sillä yhtiön lippulaivatuotteen eli ChatGPT:n käyttäjämäärät lähes kaksinkertaistuivat puolen vuoden aikajänteellä.