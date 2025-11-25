Ikea tuo myyntiin uusia värikkäitä kaiuttimia
IKEA ja ruotsalainen muotoilija Tekla Evelina Severin (Teklan) esittelevät uuden yhteistyömalliston, jossa teknologia kohtaa persoonallisen tyylin, IKEA kertoo tiedotteessaan.
Yhteistyö perustuu Teklanin tunnistettavaan värikieleen ja kykyyn tasapainottaa leikkisyyttä geometrisilla muodoilla. IKEAn mukaan suunnittelu luo syvyyttä ja liikettä tuotteisiin.
"Kodinelektroniikka nähdään usein pelkästään toiminnallisena osana sisustusta. Monet haluavat jopa piilottaa sen", kertoo Sara Ottosson, Product Developer, IKEA of Sweden. "Haluamme muuttaa tämän. Viime vuosina olemme oppineet paljon laadukkaiden äänentoistotuotteiden kehittämisestä ja siitä, miten ihmiset haluavat sisustaa niiden avulla. Suunnittelemme kaiuttimia samalla tavalla kuin muita sisustuselementtejä, jotta ne vahvistavat tilan tunnelmaa ja persoonallisuutta paitsi äänellä myös muodolla ja värillä."
Kaiutinsarjaan kuuluu kolme erikokoista, pyöreää Bluetooth-kaiutinta.
Pienin malli on kannettava ja erottuu näyttävällä oranssilla kuvioinnillaan.
Keskikokoinen kaiutin vihreässä sävyssä leikittelee ruskea-beigeillä raidoilla. Sekä pieni että keskikokoinen kaiutin voidaan kiinnittää seinälle tai asentaa mukana tuleville jalustoille.
Suurimmassa mallissa on oranssinvärinen teksturoitu viimeistely, ja se voidaan yhdistää myös televisioon.
Kaikki kaiuttimet voi yhdistää toisiinsa sekä muihin yhteensopiviin IKEA Bluetooth-kaiuttimiin, ja ne tukevat Spotify Tap -toimintoa.
Tarjolla on myös yhteistyöstä erillinen valkoinen SOLSKYDD-kaiutin, joka on suunnittelija Ola Wihlborgin käsialaa niin ulkonäon kuin akustiikan osalta.
Mallisto on kokonaisuudessaan saatavilla IKEA-tavarataloissa ja -verkkokaupassa tammikuussa.
Lue myös: Ikealta iso määrä uusia älykotituotteita Matter-standardiin.
