Vuoden 2025 yleisin salasana on Suomessa "Jessekissa"

Salasanojen hallintasovellus NordPass julkaisi yhteistyössä NordStellarin kanssa seitsemättä kertaa vuosittaisen tutkimuksensa, jossa selvitettiin, mitkä olivat yleisimmät salasanat.

NordPassin tutkimus sisältää kansainvälisesti yleisimmät salasanat 44 eri maasta, mukaan lukien Suomesta.





Suomen listauksessa on tapahtunut muutos, sillä viime vuoden ykköspaikan "qwerty123" on vaihtunut erikoisempaan. Kärjessä on tänä vuonna "Jessekissa". Nimessä esiintyy siis yleinen suomalainen nimi sekä suomalaisten suosikkilemmikki kissa.

Tämä yhdistelmä luo salasanan, joka tuntuu käyttäjästä henkilökohtaiselta ja on helppo muistaa, mutta joka on tietoturvamielessä heikko erilaisia hyökkäyksiä vastaan.

Kyseessä on hyvin arkinen yhdistelmä, joka näkyy myös listan muissa vaihtoehdoissa. Listalta löytyy esimerkiksi kakka123, sillipurkki ja asdperkele123.





Tässä 20 yleisintä salasanaa vuonna 2025 Suomessa:

jessekissa admin Kissa123 123456 peugeot607 11112222 12345678 Joopajoo88 asdperkele123 kakka123 taikatso Salasana2000 Aa123456 sillipurkki 123456789 200200200 kissa123 qazwsx1122 moneyismoney zapata



Maailmanlaajuisesti yleisin salasana oli "123456". Toista sijaa taas piti hallussaan "admin", ja kolmanneksi sijoittui toinen yksinkertainen numerosarja "12345678". Monien maiden 20 yleisimmän salasanan listoilta löytyi juuri tällaisia heppoisia merkkisarjoja, kuten "12345" tai "1234567890". Samaan sarjaan luetaan myös "qwerty123", NordPass kertoo tiedotteessaan.

Viime vuoteen verrattuna tutkijat huomasivat erikoismerkkien käytön lisääntyneen huomattavasti salasanoissa. Tänä vuonna maailmanlaajuiselta listalta löytyi 32 erikoismerkkiä sisältänyttä salasanaa. Se oli huomattavasti enemmän kuin viime vuonna, jolloin vastaava luku oli vain kuusi. Yleisin salasanoissa käytetty erikoismerkki oli "@".





NordPass kuitenkin huomauttaa, että erikoismerkin käyttö ei itsessään lisännyt monimutkaisuutta tai pituutta salasanoissa, vaan sillä vain korvattiin jokin kirjain, kuten "a".

"Yleisesti ottaen salasanahygienia oli parantunut vain pienissä määrin, vaikka kyberturvallisuuskoulutusta ja digitaalista tietoisuutta on pyritty lisäämään viime vuosina. Maailma liikehtii hitaasti kohti avainkoodien käyttämistä. Se on uusi salasanaton tunnistautumistapa, joka perustuu biometrisiin tietoihin. Vahvojen salasanojen käyttö pysyy kuitenkin hyvin tärkeänä, ennen kuin avainkoodit otetaan laajasti käyttöön. Tietomurroista noin 80 % johtui vaaralle altistuneista, heikoista ja kierrätetyistä salasanoista, joten vahvoille salasanoille olisi tarvetta. Rikolliset vain hyökkäävät entistä kovemmin salasanojen kimppuun, kunnes vastaan tulee ylivoimainen este", kommentoi Karolis Arbaciauskas, NordPassin tuotejohtaja.

NordPassin tutkimusten mukaan ei ole itsestään selvää, että verkkomaailmassa koko ikänsä eläneet ihmiset ymmärtäisivät salasanaturvallisuuden perusasioita tai niiden sivuuttamiseen liittyviä vakavia riskitekijöitä kunnolla.

"Salasanojen suhteen 18-vuotiaat näyttäisivät toimivan samoin kuin 80-vuotiaat. Numeroyhdistelmät, kuten "12345" ja "123456", olivat listauksissa kärkisijoilla ikäryhmästä riippumatta. Suurin ero oli, että vanhemmat ikäpolvet käyttivät todennäköisemmin nimeään osana salasanaa", sanoi Arbaciauskas.

Tutkimuksesta ilmeni, että Z- ja Y-sukupolvet käyttivät omaa nimeään harvoin osana salasanaa. Sen sijaan he suosivat yhdistelmiä, kuten "1234567890" ja "skibidi". Nimien käyttö salasanoissa oli yleisempää X-sukupolvessa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa. Kaikkein yleisintä se oli suurissa ikäluokissa.





X-sukupolven joukossa yleisin salasanassa käytetty nimi oli "Veronica". Suuret ikäluokat suosivat taas "Mariaa" ja sitä vanhemmat "Susanaa".