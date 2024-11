Tässä Suomen 20 yleisintä salasanaa: qwerty123, salasana, perkele

NordPass julkisti kuudetta vuotta putkeen vuoden käytetyimpien salasanojen listauksen. Tällä kertaa listauksesta löytyy tietoja 44 eri maasta, joiden joukkoon myös Suomi kuuluu.

NordPass koosti listauksen yhdessä NordStellarin kanssa 2,5 teratavun tietokannasta, johon on poimittu tietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten pimeän verkon markkinapaikoista.

NordPass erotteli henkilökohtaiset ja työpaikoilla käytettävät salasanat.

Maailmalla kärjessä on klassikkovalinta "123456", joka on Suomen listalla neljäntenä. Kärjessä Suomessa on "qwerty123" ja listalta löytyy myös useita vastaavia muunnoksia.

Muita huonoja salasanoja ovat muun muassa "salasana", joka on kolmantena henkilökohtaisten salasanojen listalla ja kärjessä työpaikoilla, "perkele", "kakka123" ja "paska123". Tällaisten salasanojen murtamiseen menee aikaa vain joitain sekunteja.

Listaus ei juurikaan ole muuttunut esimerkiksi vuoteen 2021 verratessa.



Suomen 20 yleisintä salasanaa vuonna 2024