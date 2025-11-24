Google testaa jo mainoksia hakukoneensa tekoälytilassa

Google on myllännyt hakukoneensa viimeisen parin vuoden aikana täysin uuteen uskoon ja nykyisin kaiken keskiössä onkin tekoäly ja sen tuottamat valmiit vastaukset.

Mutta se, miten Googlen oikea liiketoiminta, eli mainonta, asettuu tässä kontekstissa on ollut vielä vähän epäselvää.

Yhtiö on jo alkanut kokeilemaan mainosten näyttämistä hakukoneensa tekoälytilassa, ainakin Yhdysvalloissa. Tekoälytila ei siis ole sama asia kuin Googlen "varsinainen" hakutulosten päänäkymä, jonka tunnistaa Googlen näkymässä tekstistä "Kaikki".

Tekoälytila on sen sijaan yleensä vasemmanpuoleisin välilehti Googlen hakutulosten näkymässä ja siellä hakuaan voi jatkaa tekoälybotin kanssa keskustellen, hyvin samaan tapaan kuin vaikkapa ChatGPT:n kanssa keskustellessa.

Aihe nousi esiin, kun Twitter-käyttäjä oli huomannut ensimmäistä kertaa itse mainoksia Googlen tekoälytilassa. Myöhemmin Google vahvisti asian Engadgetille ja yhtiö kertoi, että mainoksia on kokeiltu tekoälytilassa jo pidempäänkin.



Myös tekoälyjätti OpenAI on tuomassa mainokset osaksi ChatGPT:tä lähiaikoina ja yhtiö on rekrytoinut mainosalan osaajia kiihtyvällä tahdilla.

Mainonnan ujuttaminen osaksi tekoälyn kanssa käytäviä keskusteluja voi olla hyvinkin mielenkiintoinen ja pelottava tilanne, sillä useiden käyttäjien suhde tekoälyn kanssa on paljon tiiviimpi kuin vaikkapa hakukoneen tai verkkosivuston kanssa. Jos "kaveriksi" muodostunut tekoäly suosittelee viattoman oloisesti tiettyä tuotetta keskustelun lomassa, voivat moraaliset hälytyskellot alkaa kilkattamaan poliitikkojenkin pöydillä.

Toistaiseksi Google kuitenkin on ainakin esimerkkikuvien pohjalta valinnut suhteellisen konservatiivisen lähestymistavan tekoälytilan mainoksilleen, jossa mainokset on selkeästi merkittyjä ja ne on eriytetty muusta sisällöstä.