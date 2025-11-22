Suomessakin suosittu reititinvalmistaja haastoi kilpailijansa oikeuteen - syyttää pelottelusta ja mustamaalauksesta

--->
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Kiinalainen, Suomessakin valtavan suosittu reititinvalmistaja TP-Link, on haastanut amerikkalaisen kilpailijansa, Netgearin oikeuteen.

TP-Link syyttää Netgearia perättömien huhujen levittämisestä ja maineensa mustamaalauksesta. Yhtiön mukaan sen myynnistä on kadonnut jopa miljardi dollaria sen jälkeen kun Netgear - TP-Linkin mukaan - aloitti julkisen TP-Linkin mustamaalauskampanjan.

Oikeudelle toimitetussa haasteessa TP-Link kertoo, että Netgear on masinoinut mustamaalauskampanjaa, jossa se on kertonut valheellisia tietoja toimittajille ja netti-influenssereille, toivoen, että he levittäisivät TP-Linkin mainetta haittaavia väitteitä ja vihjeitä eteenpäin.

Aiheesta uutisoineen Bloombergin mukaan yhtiöillä on ollut oikeussalissa vääntöä jo aiemminkin. Vuonna 2024 yhtiöt sopivat oikeussalin ulkopuolella erillisen patenttikiistan, jossa TP-Link suostui maksamaan 135 miljoonan dollarin korvaukset Netgearille. Sovinnon yhteydessä yhtiöt sopivat, että kumpikaan ei enää hauku toista yhtiötä julkisesti.


Väitteet kytkeytyvät siihen, että TP-Link on ollut useissa länsimaissa tapetilla viime vuosina siksi, että valtiot ovat alkaneet epäilemään sen kytköksiä Kiinan hallintoon. Yhdysvaltain kongressikin aloitti TP-Linkin turvallisuudesta tutkinnan vuonna 2024.

TP-Link virallisesti jakautui kahtia vuonna 2022, jolloin sen kiinalainen osio irtosi sen kansainvälisestä osiosta ja sen seurauksena syntyi kaksi itsenäistä TP-Link -yhtiötä. Oikeusjutun Netgearia vastaan nosti nimenomaan Yhdysvalloissa pääkonttoriaan pitävä, länsimaiseksi luokittautuva TP-Link.

Tätä toimintojen todellista erottautumista toisistaan on kyseenalaistettu ja viimeksi viime vuonna amerikkalainen oikeus katsoi, että kiinalainen ja amerikkalainen TP-Link ovat edelleen toisiinsa kytkeytyneitä.

TP-Link vaatii Netgearia lopettamaan valheellisten väitteiden levittämisen TP-Linkin tuotteiden turvallisuudesta ja vaatii lisäksi vahingonkorvauksia menetetystä myynnistä.

