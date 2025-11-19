Oura mittaa nyt univelkaa

Kotimaisen Ouran älysormuksiin saapui hiljattain uusi toiminto, joka mittaa kantajansa univelkaa.

Tilasto konkreettisesti kerää päivästä toiseen jatkuvasti kertyvää univelkaa ja näyttää kyseisen arvon tunteina ja minuutteina, jos sitä pääsee kertymään.

Univelan laskuri laskee yhteen kahden viimeksi kuluneen viikon yhteenlasketun univelan ja näyttää tiedon graafina. Luonnollisesti silloin, kun univelkaa saa nukuttua pois, myös univelan kumuloituva määrä laskee, parhaimmillaan nollille. Unta ei voi kuitenkaan nukkua "varastoon".

Toiminto toimii kolmannen ja neljännen sukupolven Ouran sormuksissa ja vaatii toimiakseen voimassaolevan Ouran palveluiden maksullisen tilauksen.

Oura osaa ottaa huomioon käyttäjänsä unentarpeen ja se pohjaa univelan laskennan mm. rasittuneisuuteen sekä kolmen viimeisen kuukauden keskimääräiseen unen pituuteen.



Vinkkinä: Ouran 4. sukupolven sormus on Black Friday -tarjousnostoissamme mukana.