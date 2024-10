Oura Ring 4 -älysormus julkaistiin - paljon uutta, varsinkin sovellukseen

Kotimainen, Oulusta maailmalle ponnistanut Oura on julkaissut uusimman version tunnetusta älysormuksestaan.

Oura Ring 4 tuo mukanaan jälleen nipun uudistuksia, joista osa kohdistuu varsinaiseen sormukseen ja osa taas liittyy Ouran sovellukseen.

Ulkoisesti sormus muuttui uusimman versionsa myötä siten, että sormusten ulkopinta on nyt kokonaan titaania, kun aiemmin sisäpinta oli pinnoitettu epoksilla. Samalla yhtiö luopuu aiemmin käytössä olleesta muotoilusta, jossa yksi sormuksen sivuista oli tasainen - uusi Oura 4 on kokonaan pyöreä.

Samalla myös älysormuksen kokoskaala kasvaa ja sormusta voi tilata kokohaarukassa 4-15. Aiemmin kokoja oli tarjolla välillä 6 - 13, eli sekä pieniin että isoihin sormiin on nyt tarjolla paremmin vaihtoehtoja.

Sormuksen anturien määrää on myös lisätty ja mittauspisteitä sormuksen sisäpinnalla on aiempaa enemmän. Yhtiön mukaan mukaan on leivottu myös lisää älykkyyttä siten, että mittaus pyritään tekemään niistä antureista, joista lukemat saadaan luotettavimmin juuri sillä hetkellä. Eli sormuksen liikkuminen eri kohtaan sormea päivän mittaan ei enää vaikuta mittaustuloksiin.



Sovelluksen puolella mukaan on tuotu uusia lukuja, joista kenties mielenkiintoisin on Readiness eli Valmius. Luku vaikuttaa kuvauksen perusteella vastaavan esimerkiksi Garminin älykelloista löytyvää Body Battery -lukemaa, joka kertoo yleisen "fiiliksen", pohjautuen stressiin, unihistoriaan, liikuntaan ja sen sellaiseen. Samalla mukaan on lisätty myös stressin seuranta.

Myös näkymiin on tehty muutoksia ja nyt eri tyyppistä tietoa tarjoavat näkymät on jaettu omiin lohkoihinsa: "Tänään" -näkymästä löytyvät sen hetkiset tärkeimmät tiedot, kun taas toisista näkymistä voi tarkastella terveystietojaan pidemmältä ajalta tai niistä muodostettuja yhteenvetoja.

Sormus tunnistaa nyt automaattisesti useita eri liikuntamuotoja ja osaa tallentaa tunnistamansa liikuntasuoritteet automaattisesti. Osa sovelluksen toiminnoista on edelleen kuukausimaksun takana olevia, mutta hinnoittelu pysyy samana kuin aiemmin: sovelluksen laajemmat toiminnot maksavat 5,99e/kk tai 70e/vuosi. Uudet sovellustoiminnot tulevat käyttöön myös vanhojen Oura-sormusten käyttäjille, niiltä osin kuin aiemmat sormukset tukevat uusia toimintoja.

Oura Ring 4 tulee myyntiin 15.10.2024 ja älysormuksen hinnat alkavat 399 eurosta.