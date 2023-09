Opas: Estä Chromea välittämästä tietosi mainostajille

Jos käytät selaimenasi Chromea, kuten valtaosa suomalaisista käyttää, olet viime päivinä saanut eteesi ruudun, jossa kerrotaan Chromen uusista "yksityisyysasetuksista".

Kyseinen ilmoitus noudattelee teknojäteille tuttua ns. dark pattern -tyyliä eli se ei kerro oikeastaan mistä on kyse ja lisäksi houkuttelee painamaan juuri sitä nappia, jota selaimen omistaja, Google haluaakin käyttäjän painavan.

Oikeasti kyseessä ei ole millään tavalla yksityisyyttä parantava temppu, vaan Googlen taistelu sen tärkeintä tulolähdettä, eli mainoksia, puolustaakseen.

Apple, Firefox ja enenevässä määrin myös mm. Euroopan Unioni, ovat estämässä kolmannen osapuolten keksejä selaimista.

Kolmannen osapuolen keksit tarkoittavat siis sitä, että kun vierailet millä tahansa sivustolla, jotkut kyseiseen sivustoon kuulumattomat tahot (eli "kolmannet osapuolet") lisäävät selaimeesi oman evästeensä. Evästeen asettanut taho voi lukea saman evästeen myös seuraavalla vieralemallasi, täysin erillä, sivustolla. Näin evästeen asettaja saa ajan kanssa kerättyä itselleen selailuhistoriaasi ja muodostaa siitä profiilin.





Kerättyjen profiilien avulla sitten sinulle kohdennetaan mainontaa. Eli vaikkapa yleissivusto, kuten Helsingin Sanomat tietää että olet säännöllisesti käynyt lueskelemassa puhelinten arvosteluja Puhelinvertailun sivuilta. Näin ollen vaikka käyt Hesarin kaltaisella "yleissivustolla", sinulle näytetään sielläkin nimenomaan puhelinten mainoksia.

Koska mainosverkot saavat tämän kautta kerättyä itselleen hyvinkin henkilökohtaisia tietoja, mm. päättelemään sukupuolisen suuntautumisesi, poliittiset suuntautumisesi, jne - on käytäntöä alettu kritisoimaan ja estämään ympäri maailmaa.

Ja Google on pulassa, koska se on mainoskone. Googlelle sen oma hakukonekin on oikeastaan vain nappikauppaa oleva "kiva lisä" - yhtiön oikea bisnes on mainosverkoissa, joissa se on maailman suurin. Lähes kaikissa verkossa näytettävissä mainoksissa on vähintään jossain "putken" kohdassa mukana Googlen järjestelmä, joka nappaa kustakin mainosnäytöstä itselleen siivun.

Joten yhtiön on pitänyt keksiä tapa suojella mainosbisnestään. Ja nähtävästi tavaksi on valikoitunut maailman suosituin selain, Chrome, jonka Google sattuu näppärästi myös omistamaan.

Uusittu "mainosyksityisyys" tarkoittaakin Chromen tapauksessa juuri päinvastaista kuin mitä sen nimi antaisi ymmärtää.





Mikäli vastasit kysymyksiin Googlen haluamalla tavalla, Chrome itsessään kerää nyt tietoa sivuista, joilla olet käynyt. Selain päättelee itse kustakin sivusta sen, mihin aiheeseen tai aiheisiin kyseinen sivu liittyy - ja kerää näistä selaimen sisään listaa.

Kun uutta järjestelmää tukeva verkkosivusto huomaa, että käytät Chromea, se voi pyytää tiedot käyttäjän kiinnostuksen kohteista - ja Chrome palauttaa ne sivulle kiltisti. Näin ollen sivulla näkyvät kiinnostustesi pohjaiset mainokset, ilman lainkaan tarvetta evästeille.

Temppu on varautumista maailmaan, jossa kolmannen osapuolen evästeet tullaan väistämättä jossain vaiheessa kieltämään kokonaan. Jos ei koko maailmassa, niin todennäköisesti ainakin EU:ssa.

Tiedot välittyvät, vaikka käytössä olisi mainokset estäviä lisäosia, sillä sen rajapinta on kiinteä osa Chromea. Mutta onneksi toiminnon voi kytkeä pois päältä.

Näin estät Chromen seurannan

Siirry Chromen asetuksiin selaimen oikeasta yläkulmasta löytyvän "kolmen pisteen" valikon kautta, sieltä löytyvästä Asetukset kohdasta.

Esiin aukeavan sivun vasemmasta reunasta valitse kohta Yksityisyys ja turvallisuus.



Valitse nyt kohta Mainosyksityisyys.

Seuraavaksi valitse kohta Mainosten aiheet.

Kytke kyseinen toiminto pois päältä.