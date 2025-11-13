Google joutui Euroopan komission tutkintaan - voi saada miljardien sakot

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt virallisen menettelyn arvioidakseen, soveltaako Google oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä ehtoja julkaisijoiden verkkosivustoille pääsyyn Google-haussa.

Tutkintaa tehdään digimarkkinasäädökseen (DMA) liittyen.





Google tai tarkemmin sanottuna Googlen emoyhtiö Alphabet on yksi komission nimeämiä portinvartijoita, joiden toimintaa seurataan erityisen tarkasti.

Tiedotteen mukaan komission seurantatyössä on ilmennyt viitteitä siitä, että Google heikentää "sivustojen maineen väärinkäyttöä koskevan politiikkansa" perusteella uutismedian ja muiden julkaisijoiden verkkosivustoja ja sisältöä Googlen hakutuloksissa, kun näillä verkkosivustoilla on kaupallisten kumppaneiden sisältöä.

Googlen mukaan tämän käytännön tavoitteena on puuttua käytäntöihin, joiden väitetään olevan tarkoitettu manipuloimaan sijoitusta hakutuloksissa.

Komission tutkinnassa keskitytään siihen, miten tätä sovelletaan julkaisijoihin. Tämä käytäntö näyttää vaikuttavan suoraan julkaisijoiden yhteiseen ja lailliseen tapaan kaupallistaa verkkosivustonsa ja sisältönsä, komissio kertoo.





Komissio tutkii, voiko se, että Alphabet alentaa julkaisijoiden verkkosivustoja ja sisältöä Google-haussa, vaikuttaa julkaisijoiden vapauteen harjoittaa laillista liiketoimintaa, innovoida ja tehdä yhteistyötä kolmansien sisällöntarjoajien kanssa.

"Digitaalisia markkinoita koskevalla säädöksellä varmistetaan oikeudenmukaisemmat markkinat ja innovointi EU:ssa – yrityksille ja kuluttajille. Alphabetin on noudatettava velvoitteita tarjota julkaisijoille oikeudenmukaiset, kohtuulliset ja syrjimättömät yleiset Google-haun käyttöehdot. Kohdennetulla tutkinnalla pyritään suojelemaan kustantajien rahoitusta, heidän elinkeinovapauttaan ja viime kädessä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja demokratiaamme", kommentoi Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Komissio pyrkii toteuttamaan tutkimuksensa 12 kuukauden kuluessa menettelyn aloittamisesta, ja ilmoittaa havainnoistaan Alphabetille.





Jos komissio löytää tapauksessa rikkomuksia, se voi määrätä sakon, joka on enintään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta. Alphabetin kohdalla voidaan siis puhua jopa miljardien eurojen suuruisesta sakosta.