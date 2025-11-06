Jos Ruotsi saa datakeskukset Suomen sijaan, suomalaisten sähkölasku nousee silti

Poliitikot ja media ovat kohisseet pitkin vuotta sillä, miten datakeskusten vyöry Suomeen aiheuttaisi valtavan loikan tavallisten suomalaisten sähkölaskuihin.

Näin saattaisi tapahtuakin, mutta samalla unohtuu pieni, tärkeä seikka.

Suomen kanssa kovinta kisaa datakeskuksista käyvät naapurimaamme Ruotsi ja Norja. Ruotsilla on ollut tähänkin saakka merkittävästi matalampi datakeskuksilta perittävä sähköveron taso, kun taas Suomessa datakeskusten sähköveron kanssa on soudettu ja huovattu eestaas pitkin syksyä.

Jos Suomi päättää torpata omilla päätöksillään datakeskusten toimintaedellytykset täällä, ne menevät hyvin todennäköisesti Ruotsiin - joka on voittanut kisoja datakeskuksista tähänkin saakka.



Ja tässä piilee tilanteen ironia: Suomi, Ruotsi ja Norja kuuluvat kaikki samaan sähköpörssiin (Tanskan, Viron ja Liettuan lisäksi). Meidän sähkön hintaamme ei määritä pelkästään se, paljonko me tuotamme tai kulutamme sähköä, vaan siihen vaikuttaa vahvasti myös naapurimaidemme tilanne.

Suomen ja Ruotsin välisiä kantaverkkoyhteyksiä vahvistetaan entisestään, jotta sähkö pääsisi kulkemaan mahdollisimman vapaasti rajojen yli sieltä missä on tuotantoa, sinne missä on kulutusta.

Jos Ruotsin sähkön kulutus nousee merkittävästi datakeskusten myötä, se puree suoraan myös suomalaisten maksamaan sähkönhintaan. Koska jos Ruotsissa hinta nousee, alkavat suomalaiset sähkön tuottajat viemään automaattisesti energiaa Ruotsiin, jossa siitä maksetaan parempi hinta. Ja samalla suomalaisten kotitalouksien sähkön hinta kiipeää ylöspäin.

Käytännössä ohjaamalla datakeskusinvestoinnit Suomesta Ruotsiin, Ruotsi saa datakeskusten hyödyt - rakentamisajan työllistävän vaikutuksen, kiinteistöverot sekä (matalatkin) sähköverojen tulot.

Suomalaisille jäisi käteen vain korkeampi sähkölasku.



-Petteri Pyyny

BlueSky: @pyyny | Threads: @ppyyny