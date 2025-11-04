Spotify haastettiin oikeuteen: syytetään Draken liian isoista tuloista - näin huijaus toimii

Ruotsalaislähtöinen suoratoistojätti Spotify on haastettu oikeuteen Yhdysvalloissa.

Yhtiötä vastaan nostettu joukkokanne syyttää Spotifya siitä, että yhtiö tarkoituksellisesti antoi kanadalaisen räppärin Draken useiden muiden artistien ohella tienata Spotifylta liikaa rojaltituloja.

Ymmärtääkseen oikeusjuttua ja syytettä, täytyy ymmärtää ensin se, miten Spotify ja kaikki muutkin suoratoistopalvelut jakavat rahan artisteille.

Kirjoitimme aiheesta taannoin laajan selityksen, jossa kumosimme hyvin yleiset väitteet siitä, miten Spotify maksaa artisteille vähemmän kuin muut suoratoistopalvelut. Näinhän ei suinkaan ole.

Spotify ja kaikki muutkin suoratoistopalvelut toimivat niin, että aivan kaikki sisään tullut raha kerätään yhteen isoon läjään, olipa raha tullut sitten mainoksista tai tilaajien kuukausimaksuista.

Tuosta rahakasasta Spotify ottaa sitten itselleen noin 30 prosentin siivun (tarkka luku on salaisuus, mutta alan valistuneet arviot ovat sitä mieltä, että 30% osuus on aikalailla vakio kaikilla palveluilla).



Tämän jälkeen jäljellejäänyt 70 prosentin rahavuori jaetaan päättyneen kuukauden aikana toistettujen kappaleiden suhteessa kullekin artistille. (tai no, oikeastaan artistien biisien oikeudet omistaville tahoille, eli yleensä levy-yhtiöille)

Eli sinänsä kuuntelumäärät eivät vaikuta suoraan artistien tuloihin - jos suoratoistopalvelu saa kuukaudessa sisään sata miljoonaa euroa ja palvelun kappaleita kuunnellaan miljardi kertaa, jokaisesta biisistä tilitetään 7 senttiä (100 / 1000 x 0,7).

Mutta jos jostain syystä seuraavassa kuussa sisään tulee edelleen saman verran rahaa, mutta kuuntelumäärät tuplaantuvat kahteen miljardiin, yksittäisestä biisistä maksetaankin vain 3,5 senttiä - koska palvelut eivät maksa kiinteää hintaa biiseistä, vaan 70% siivun tuloistaan.

Ja tähän liittyy Spotifya vastaan nostettu oikeusjuttu.

Oikeusjutun nostaneiden artistien mukaan Spotify on mahdollistanut bottifarmit, jossa petolliset toimijat ovat tehtailleet olemattomia kuunteluja kappaleille, miljardeja kertoja.

Eli luomalla hurjan määrän kuunteluita joillekin artisteille, ovat kyseiset artistit saaneet todellisuutta isomman siivun jaossa olleesta 70 prosentin rahapotista. Eli samalla muiden artistien saama osuus potista on pienentynyt - jälleen, koska kappaleista ei makseta kiinteää hintaa.

Syytteessä yhdeksi esimerkiksi nostetaan siis kanadalainen räppäri Drake. Syytteen mukaan Draken kappaleita kuunneltiin Spotifyn tilastojen mukaan tammikuun 2022 ja syyskuun 2025 välisenä aikana noin 37 miljardia kertaa. Mutta syytteessä väitetään, että iso siivu miljardeista toistokerroista olisi bottien, eikä siis oikeiden kuuntelijoiden, tekemiä.

Näin Drake (ja Draken kappaleiden oikeudet omistava levy-yhtiö) olisi siis saanut itselleen siivun sellaista rahaa, joka olisi kuulunut oikeasti muille artisteille.



Drakea itseään tai ketään Draken yhteistyökumppaneita ei syytetä oikeusjutussa mistään, vaan syyte kohdistuu vain ja ainoastaan Spotifyhyn. Syytteen mukaan Spotify tiesi, että osa kuunteluista on bottien tekemiä, mutta ei reagoinut asiaan mitenkään.

Spotify itse puolustautuu sillä, että se ei hyödy mitenkään siitä, että musiikkiteollisuuden sisältä löytyy toimijoita, jotka pumppaavat tiettyjen artistien kuuntelumääriä keinotekoisesti ylöspäin. Ja ymmärtämällä Spotifyn ja kaikkien muidenkin suoratoistopalveluiden liiketoimintamallin, väitehän on sinänsä vedenpitävä - ainoastaan jaossa oleva 70 prosentin siivu jakautuu epäreilusti, mutta Spotifylle siitä ei silti siirry mitään.

Spotify myös kertoo toimivansa jatkuvasti botteja vastaan ja mm. viime vuonna se kertoo onnistuneesti pysäyttäneensä kuuntelutehtailun, jossa oltiin ehditty lypsämään 10 miljoonan dollarin edestä rojalteja Spotifylta.