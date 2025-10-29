Nvidian markkina-arvo ylitti 5 biljoonaa dollaria
Näytönohjaimistaan tunnetusta amerikkalaisesta Nvidiasta tuli keskiviikkona, 29.10.2025, maailman ensimmäinen julkisesti pörssilistattu yhtiö, jonka markkina-arvo ylittää 5 biljoonaa dollaria.
Kyseessä ei siis ole käännösvirhe, vaan arvo on todellakin eurooppalaisittain biljoonissa. Eli Nvidian pörssiarvo on siis helpommin ymmärrettävillä termeillä nyt yli 5000 miljardia dollaria (noin 4309 miljardia euroa).
Kurssi laski hieman päivän huipuista, mutta keskiyöllä Suomen aikaa yrityksen markkina-arvo oli edelleen 5,041 biljoonaa dollaria.
Nvidian markkina-arvolla ei ole ollut enää pitkiin aikoihin mitään tekemistä näytönohjainten menestyksen kanssa. Yhtiön pörssikurssia on siivittänyt tekoälybuumi, jossa Nvidian laskentapiirit ovat kriittisessä osassa. Käytännössä kaikki tekoäly-yhtiöt käyttävät Nvidian piirejä datakeskuksissaan tekoälyn laskentatarpeisiin.
Yhtiön viimeisimmän vuosineljänneksen talousluvut kertovat samaa tarinaa: datakeskuksiin myydyistä piireistä syntyi liikevaihtoa 41,1 miljardia dollaria - ja samaan aikaan näytönohjaimista liikevaihtoa kertyi "vain" 4,3 miljardia dollaria.
Yhtiön markkina-arvo on jättänyt selvästi taakseen jo aiemmin maailman arvokkaimpina yhtiöinä pidetyt teknologiafirmat, kuten Applen, Microsoftin ja Googlen emoyhtiön Alphabetin.
Tuorein kurssinousu nähtiin, kun yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang matkusti Aasiaan, tavatakseen samalla Aasian kierroksella olevan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.
Vertailun vuoksi todettakoon, että koko Helsingin pörssin, kaikkien siellä listattujen yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on tällä hetkellä noin 340 miljardia euroa.
Nvidian markkina-arvo on noussut käsittämätöntä vauhtia, sillä yhtiöstä tuli ensimmäinen yli neljän biljoonan dollarin arvoinen yhtiö vasta heinäkuussa 2025.
