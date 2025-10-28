DJI:n ensimmäinen robotti-imuri nyt myynnissä Suomessa - hinnat alkavat 1339 eurosta, saatavilla aluksi alennetulla hinnalla

Etenkin droneista tuttu DJI julkisti aiemmin tänä vuonna ensimmäisen robotti-imurinsa, ROMOn.

Nyt ROMO on saapunut myyntiin myös Suomessa ja tarjolla on kolme eri vaihtoehtoa. Robotit sijoittuvat kalliimpaan hintaluokkaan.





Vaihtoehdot ovat edullisimmasta kalleimpaan: ROMO S, ROMO A ja ROMO P.

Suositushinnat ovat 1339 euroa, 1649 euroa ja 1959 euroa. Laitteet ovat nyt ostettavissa DJI Store Nordicista ja valikoiduilta jälleenmyyjiltä.

Jälleenmyyjistä ainakin Verkkokauppa.com tarjoaa etukoodia, jolla kalleimmasta (ROMO P) saa 200 euroa alennusta ja kahdesta muusta saa 100 euron alennuksen.

P -malli on läpinäkyvä, jolla se myös erottuu massasta. Lisäksi tämä on ainoa ROMO-malli, jonka telakassa on erillinen tila tuoksun lisäämiselle lattianpesun yhteydessä, DJI kertoo.





ROMO A yhdistää osin läpinäkyvän robotin valkoiseen telakkaan, kun taas ROMO S on kokovalkoinen ja minimalistinen versio. Jokainen robotti on suunniteltu olemaan esillä muotoilun puolesta, eikä niinkään piilossa kodin nurkassa.

Robotit yhdistävät imuroinnin sekä moppaamisen. Jokaisen robon mukana tulee telakka.

Pohjasta löytyy pari pyörivää moppia, joista toinen ulottuu myös lähelle kodin reunoja. Imuroinnin osalta robotit kykenevät jopa 25 000 pascalin imutehoon, joka edustaa markkinoiden kärkeä. Tämä ei tietysti kerro koko totuutta imutehosta, kuten Airwatt-lukema (AW) kertoisi.

Esimerkiksi AfterDawnin hiljattain arvostelemassa Roborock Saros Z70 -mallissa on 22 000 Pa:n imuteho.

Melutasoksi kerrotaan 54 dB, mikä vastaa rauhallista keskustelua, ja telakassa tyhjennyksen aikana äänitaso nousee noin 65 dB:iin.

Kussakin robotissa on 5000 mAh:n akku, jonka luvataan riittävän 3 tunnin käyttöön kerrallaan. Lataus telakassa kestää 2,5 tuntia.





ROMOn ohjaus sujuu DJI Home -sovelluksessa, jolla siivouksen voi helposti sovittaa huoneen, aikataulun ja tarpeen mukaan. Sen kautta käyttäjä voi määrittää kieltoalueita, tallentaa useamman kerroksen karttoja ja jakaa käyttöoikeuksia muille asukkaille. ROMOssa on kamera ja mikrofoni, joiden kautta voi muodostaa videoyhteyden sekä kaksisuuntaisen viestiyhteyden suoraan sovelluksesta.