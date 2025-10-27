Windows estää nyt ladattujen tiedostojen esikatselun

Windows 11:n tiedostojenhallinnan oletusohjelma eli Resurssienhallinta (File Explorer) on saanut uuden tietoturvapäivityksen.

Uusimman tietoturvapäivityksen jälkeen verkosta ladattujen tiedostojen esikatselu ei ole enää oletuksena mahdollista Resurssienhallinnan näkymästä.

Syynä tähän ovat tietoturvariskit, joissa vaikkapa kuvaan tai PDF-dokumenttiin voidaan upottaa haittakoodia. Tällainen haittakoodi olisi ongelmallinen, jos se lähtisi suorittamaan itseään automaattisesti, kun tiedosto näkyy esikatseluineen tiedostolistassa - ilman, että sitä edes avataan.

Bleeping Computerin mukaan esto koskee vain verkosta ladattuja tiedostoja. Tällaiset tiedostot tunnistetaan järjestelmätasolla Mark of The Web -tunnisteella (MoTW).



Kaikki Chromium-pohjaiset selaimet, Firefox sekä mm. Outlook lisäävät automaattisesti tiedostoille MoTW-merkinnän, jos tiedosto ladataan niiden kautta. MoTW asetetaan suoraan Windowsin NTFS-tiedostojärjestelmään, tiedoston metadataan.