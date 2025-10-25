Uuno Turhapuro muuttaa maalle -peliin tulossa päivitys

Yksi suomalaisen peliteollisuuden alkuhämärien klassikoista on ehdottomasti vuonna 1986 Commodore 64:lle julkaistu Uuno Turhapuro muuttaa maalle.

Peli on tunnettu etenkin sadistisesta vaikeudestaan, sekä siitä, että pelin levykeversioita julkaistiin äärimmäisen vähän. Peli päätyikin ennätyksiin muutama vuosi sitten, kun Uuno-pelin diskettiversio myytiin huutokauppasivustolla 3712 euron hintaan. Kyseinen hinta on tietääksemme kovin hinta, mitä keräilijät ovat koskaan kotimaisesta pelistä maksaneet.

Peli itsessään oli pitkälti yhden miehen kehitystyön tulos. Pasi Hytönen teki pelin ohjelmoinnin sekä grafiikat. Ainoastaan pelin musiikki oli Jori Olkkosen tuotantoa.

Nyt Hytönen on päättänyt tehdä pelistä uusioversion. Mies kutsuu uusioversiota, jota olisi hieman helpotettu aiemmasta - sekä viilailtu joitain pelistä vuosikymmenten aikana havaittuja muita ongelmia. Helpotettua versiota hän kutsuu Uuno Turhapuro for Millenials -peliksi.

Aiheesta ensimmäisenä uutisoineen Pelikopterin videolla kerrotaan prosessista tarkemmin.

Ohjelmakoodi on kirjoitettu aikoinaan suoraan Commodore 64:n konekielellä - eli ei siis edes kohtuullisen luettavalla assemblyllä. Nyt Hytönen onkin purkamassa vanhaa ohjelmakoodiaan assembly-muotoon, jotta muutosten tekeminen olisi helpompaa.







Kun uusittu versio valmistuu, Hytönen aikoo lähettää siitä kopiot ensimmäisenä niille ihmisille, jotka omistavat tällä hetkellä todistetusti alkuperäisen Uuno-pelin. Sen jälkeiset jakelukuviot ovat vielä täysin auki.

Peliä ei siis tulla julkaisemaan millekään modernille alustalle, vaan se on vain päivitetty versio Commodore 64:n pelistä, Commodore 64:lle. Hytönen ei myöskään lupaa lisäkenttiä tai lisäsisältöä uudistettuun pelin versioon.

Uuno Turhapuro muuttaa maalle -pelin julkaisi aikoinaan kotimainen pelitalo AmerSoft, joka tuolloin oli osa kotimaista monialayritystä Ameria. Amer oli 1980-luvulla hyvinkin monipuolisesti kaikenlaista puuhaava yritys, sillä pelijulkaisujen lisäksi yhtiö omisti ja edusti useita urheilumerkkejä sekä mm. Toyotan autoja - ja lisäksi se hallitsi Suomen tupakkamarkkinaa yli 60% markkinaosuudella.

Amer aikojen saatossa luopui rönsyistään ja keskittyi pelkästään urheilubrändeihin, muuttaen nimensäkin Amer Sportsiksi. Amer Sports myytiin Kiinaan vuonna 2019.