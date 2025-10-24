Samsung esitteli Android XR -alustaan perustuvan Galaxy XR-headsetin

Lähes vuosi sitten Samsung antoi esimakua Android XR -alustaan perustuvasta Galaxy XR -virtuaalilaseista tai headsetistä. Tällä viikolla kyseinen laite julkaistiin virallisesti. Se toimii haastajana Applen Vision Pro -laseille, jotka myös saivat hiljattain vähäisesti päivitetyn version. Alkuperäiset Applen lasit julkaistiin vuoden 2023 kesällä.



Samsungin mukaan Galaxy XR -lasit ovat uuden Android XR -ekosysteemin ensiaskel ja samalla Samsungin ensimmäinen askel laajennetun todellisuuden XR-teknologiaan keskittyvällä matkalla. Alusta on kehitetty yhdessä Samsungin, Googlen ja Qualcomm Technologiesin kanssa.

Tulevaisuudessa on luvassa XR-innovaatioita monissa muodoissa, mukaan lukien tekoälylasit, Samsung kertoo. Android XR on suunniteltu skaalautumaan erilaisille puettaville laitteille.

XR on yläkäsite teknologioille, jotka hyödyntävät digitaalisia elementtejä laajentamaan tai muuttamaan todellisuutta ja yhdistävät näin fyysisen ja digitaalisen maailman toisiinsa. Termin alle kuuluvat virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR), yhdistetty todellisuus (MR) sekä muut vastaavat teknologiat, joita ei kenties ole vielä edes kehitetty.

"Samsung Galaxy XR:n myötä Samsung esittelee täysin uuden mobiililaitteiden ekosysteemin", sanoo Won-Joon Choi, Chief Operating Officer, Mobile eXperience (MX) -liiketoiminta, Samsung Electronics. "Android XR -alustan päälle rakennettu Samsung Galaxy XR laajentaa visiotamme mobiilista tekoälystä joukoksi mukaansatempaavia ja merkityksellisiä mahdollisuuksia. XR:n on nyt mahdollista siirtyä konseptista todelliseen jokapäiväiseen käyttöön sekä alalla yleisesti että käyttäjien arjessa."

Kuten jo arvata saattaa, alustassa ja laseissa hyödynnetään runsaasti tekoälyä. Keskiössä on Google Gemini, joka on integroitu alusta alkaen.





Järjestelmätason Gemini-integraation ansiosta Samsung Galaxy XR ei tunnu työkalulta, joka seuraa käyttäjien komentoja, vaan uudenlaiselta tekoälykumppanilta, joka auttaa käyttäjiä hallitsemaan tehtäviään intuitiivisesti puheen, kuvan ja eleiden avulla, tiedotteessa hehkutetaan.

Samsungin mukaan päähän puettava laite on viimeistelty huolella. Rakenteen kerrotaan olevan kevyt (545 grammaa) ja kehys jakaa paineen tasaisesti otsalle ja takaraivoon, mikä minimoi kasvojen epämukavuutta ja varmistaa vakaan tuen.

Applen laitteen tapaan akku on erillään, mikä tekee laitteesta kompaktimman, kevyemmän ja mukavamman käyttää. Akun luvataan tarjoavan 2,5 tunnin keston yhdellä latauksella.

Samsung Galaxy XR:n irrotettava valonsuojus tuo mukavuutta irrotettuna ja helpottaa kokemukseen syventymistä kiinnitettynä ulkoisen valon eston kautta.

Teknisten ominaisuuksien listalta löytyvät muun muassa 4K Micro-OLED-näytöt, Snapdragon XR2+ Gen 2 -piiri, 16 gigatavua muistia, 256 gigatavua tallennustilaa, kuusi mikrofonia, kaiuttimet sekä kamerat ja sensorit.







Mitä laseilla voi tehdä?

Android-alustan myötä laseilla pitäisi pystyä käyttämään kaikkia sovelluksia. Lisäksi OpenXR:ää, WebXR:ää tai Unitya käyttävät sovelluskehittäjät voivat tuoda omia sovelluksia laseille, sillä alusta perustuu OpenXR-standardeihin.

Googlen osalta tuettuna ovat esimerkiksi Google Maps, YouTube, Circle to Search with Google ja Google Photos. Esimerkiksi Geminiä voi puheella pyytää toistamaan videon YouTubesta ja Circle to Searchilla käyttäjä voi piirtää ilmassa kädellä ympyrän hakeakseen tietoa haluamastaan kohteesta, joka lasien näytöllä näkyy.

XR-pelien pelaaminen on myös merkittävä kohde laseille ja pelatessa voi kysellä vinkkejä Geminiltä.





Samsung Galaxy XR on saatavilla 21. lokakuuta alkaen Yhdysvalloissa ja 22. lokakuuta alkaen Koreassa. Hintaa on 1800 dollaria. Muiden maiden osalta ei ole vielä tietoa.