Tältä näyttävät Samsungin lisätyn todellisuuden lasit

Samsungin on tiedetty kehittävän omaa laajennetun todellisuuden laseja, ja nyt yhtiö on julkistanut laitteistosta virallisen kuvan.

Kuvassa laitteisto on varsin yksinkertaisin näköinen. Etupuolella on maski, joka peittää puolet naamasta. Yläreunassa näyttäisi olevan pari fyysistä painiketta. Takana on puolestaan tuki, jotta laite pysyy päässä.

XR on yläkäsite teknologioille, jotka hyödyntävät digitaalisia elementtejä laajentamaan tai muuttamaan todellisuutta ja yhdistävät näin fyysisen ja digitaalisen maailman toisiinsa. Termin alle kuuluvat virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR), yhdistetty todellisuus (MR) sekä muut vastaavat teknologiat, joita ei kenties ole vielä edes kehitetty, Samsung kertoo tiedotteessaan.

Lasien ohjelmisto perustuu uuteen Android XR -alustaan, joka hyödyntää muun muassa Gemini-tekoälyä. Samsung kertoo tehneensä lasien eteen töitä vuosia yhdessä kumppanien kanssa. Samsungin mukaan tämä uusin projekti on yhtiön eräs kunnianhimoisimmista hankkeista koskaan.





Samsungin headset on koodinimeltään "Project Moohan". Moohan tarkoittaa koreaksi 'ääretöntä', joka viittaa Samsungin pyrkimykseen tarjota vertaansa vailla olevia, immersiivisiä kokemuksia äärettömässä tilassa.

Huippuluokan näytöillä, passthrough-ominaisuuksilla ja luonnollisilla multimodaalisilla syötteillä varustetut XR-lasit muodostavat tilallisen pohjan, jonka avulla voit tutkia maailmaa Google Mapsin avulla, nauttia urheiluottelusta YouTubessa tai suunnitella matkoja Geminin avulla. Kaikki tämä on koettavissa kevyellä, kätevällä ja optimoidulla laitteistolla, joka on suunniteltu maksimaalisen käyttömukavuuden varmistamiseksi, Samsung kertoo.

Lasit julkaistaan virallisesti vuoden 2025 aikana.