Iltalehti muutti evästeistä kieltäytymisen maksulliseksi - seurauksena vuori kanteluita viranomaisille

Kuten uutisoimme eilen, kotimainen Alma Median omistama Iltalehti muutti evästeistä kieltäytymisen maksulliseksi.

Uudistuksesta uutisoitiin oman uutisemme jälkeen laajalti ja muutos ei ole ollut kovinkaan rakastettu.

MTV:n mukaan Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen katsoo, että muutos on lainmukainen. Hänen mukaansa Iltalehti näkee mainosten kohdennukseen käytettyjen evästeiden suostumuksen vapaaehtoisena - ja vaihtoehdon (eli evästeistä kieltäytymisen maksua vastaan) hintaa hän pitää kohtuullisena.

Tietosuojavaltuutetun toimistoon oli tullut keskiviikkoiltapäivään mennessä parikymmentä kantelua asiasta.

Ylen mukaan kanteluita on tullut myös Traficomille, joka on Suomessa se viranomainen, jonka vastuulla on valvoa verkkopalveluiden evästekäytäntöjä.



Tietosuojavaltuutetun Anu Taluksen mukaan Euroopan tietosuojaneuvostossa on parhaillaan käynnissä täydennysprojekti, jossa pyritään luomaan kantaa siihen, voiko evästeistä tai ylipäätään mainosten kohdennuksesta kieltäytymisestä veloittaa rahaa.

Aiemmin EU on todennut Metan tapauksessa, että näin ei voida toimia. Mutta Metaa koskevat eri EU-tasoiset säännöt, sillä se lasketaan Digital Markets Act -lainsäädännössä ns. valtavaksi portinvartijaksi.

Eli neuvosto pyrkii nyt löytämään EU-tasolla yhteistä linjaa siihen, voivatko pienemmät toimijat, kuten vaikkapa Iltalehti, vaatia rahaa, jotta kuluttaja voisi kieltäytyä oman mainosprofiilinsa välittämisestä mainosverkoille.