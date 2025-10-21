Iltalehden evästeistä kieltäytyminen maksaa nyt 1,99e/kk

Alma Median omistama, yksi Suomen suosituimmista verkkosivustoista, Iltalehti, on muuttanut evästekäytäntöjään.

Nyt Iltalehden sivuilla mainosten kohdentamiseen käytetyistä evästeistä voi kieltäytyä ainoastaan tilaamalla Iltalehden Kohdennuskielto -tilauksen. Kyseinen tilaus maksaa 1,99 euroa kuukaudessa ja automaattisesti uusiutuva.

Maksullinen tilaus ei poista eikä vähennä mainosten määrää Iltalehden sivuilla. Sen sijaan se estää käyttäjän kohdennustietojen välittämisen mainostajille. Maksavalle käyttäjälle näkyvät mainokset ovat siis "yleismainontaa", joka ei pohjaudu hänestä luotuun profiiliin.

Alman omistaman Kauppalehden sivuilla vastaavaa käytäntöä ei ainakaan toistaiseksi ollut tarjolla, vaan kokeilussamme Kauppalehden käyttämistä kolmannen osapuolen evästeistä pystyi kieltäytymään. Tosin Kauppalehdenkään tapauksessa kieltäytymisen mahdollistava painike ei ollut näkyvissä välittömästi evästekyselyn päänäkymässä, kuten Traficomin ohjeistus (PDF) vaatisi.





Iltalehden käytäntö on siis hyvin samankaltainen, jota Meta yritti runnoa läpi Euroopan Unionissa pari vuotta sitten, kun se toi tarjolle ilman mainonnan kohdennusta toimivan Facebookin ja Instagramin. Niidenkin käytöstä vaadittiin rahaa.



kuvakaappaus Iltalehden evästekyselystä 21.10.2025

Metan kokeilu ei sopinut EU:lle ja yhtiön kikkailun seurauksensa se tuomittiin 200 miljoonan euron sakkoihin.

Suomessa evästeiden suostumuksen käytännöt ovat olleet hyvin villejä jo vuosien ajan. Etenkin isoimmat mediat rikkovat tietoisesti Traficomin linjausta: Traficom on tehnyt valvontapäätöksiä asian tiimoilta mm. A-lehdille (PDF), Otavamedialle (PDF) sekä Sanomalle (PDF). Mikään näistä päätöksistä ei ole vielä lainvoimainen, sillä kaikki kolme mediataloa ovat valittaneet päätöksistä.

Tiedustelimme Traficomin kantaa Iltalehden uuteen liikkuun, mutta Traficom kieltäytyi kommentoimasta asiaa tässä vaiheessa.

Emme voi kommentoida yksittäisten palveluntarjoajien ratkaisuja tai niiden lainmukaisuutta ennakoiden vaan niitä arvioidaan osana valvontaa, joten valitettavasti emme voi ottaa tässä kohtaa kantaa kysymykseesi. Traficomin näkemys lainsäädännön mukaisista evästekäytännöistä käy edelleen ilmi evästeohjeistuksesta sekä viraston evästeasioissa antamista valvontapäätöksistä.

Mainittujen valvontapäätösten joukossa ovat myös aiemmin mainitut päätökset mm. Otavamediaan ja Sanomaan liittyen.





Iltalehti itse perustelee linjaustaan sillä, että "maksa, niin emme välitä tietojasi mainostajille kohdennusta varten" -malli on yleinen Euroopassa.

Iltalehden Kohdennuskielto -tilaus on eri asia kuin (kalliimpi) Iltalehti Plus -tilaus. Plus-tilaukseen kuuluvat myös Iltalehden kokonaan maksumuurin takana olevat sisällöt. Mutta Plus-tilaajillekin näytetään kohdennettua mainontaa ja on hieman epäselvää, pystyykö kahta tilausmuotoa yhdistämään, jolloin pääsisi lukemaan Iltalehden maksullista sisältöä, mutta välttämään kohdennustietojensa välittämisen mainostajille.