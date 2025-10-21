Euroopan parlamentti hyväksyi mobiiliajokortin - käyttöön vuoteen 2030 mennessä
Euroopan parlamentti vahvisti tiistaina EU:n ajokorttisääntöjen päivityksen, josta sovittiin jo alustavasti jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.
Yksi säännöistä koskettaa digitaalista ajokorttia eli mobiiliajokorttia.
Tiedotteessa kerrotaan, että uusien sääntöjen mukaan matkapuhelimella käytettävä digitaalinen ajokortti otetaan asteittain käyttöön EU:n pääasiallisena ajokorttimuotona.
Kuljettajalla on kuitenkin oikeus anoa myös fyysistä ajokorttia.
Mobiiliajokortti toimii siis älypuhelimessa tai muussa digitaalisessa laitteessa. Se rakennetaan osaksi eurooppalaista digilompakkoa, joka otetaan Suomessa käyttöön vuoden 2026 loppuun mennessä.
Kun ajokortti on digitaalinen, sen korvaaminen uusiminen ja vaihtaminen on helpompaa, sillä kaikki menettelyt suoritetaan verkossa.
Mobiiliajokortti on tulossa käyttöön vuoteen 2030 mennessä.
"Uusi ajokorttidirektiivi tuo digitaalisen ajokortin käyttöön vuoteen 2030 mennessä niin, että kansalaiset saavat valita sovelluksessa olevan kortin ja fyysisen kortin väliltä", kommentoi ajokortteja koskevan mietinnön esittelijä Jutta Paulus (Vihreät, DE).
Uudet säännöt tulevat voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.
EU-mailla on kolme vuotta aikaa saattaa nämä uudet säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja lisäksi vuosi aikaa valmistautua niiden täytäntöönpanoon.
