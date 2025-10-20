NBA näkyy jatkossa HBO Maxilla - Osa otteluista esitetään myös vapaasti katsottavilla TV5- ja Kutonen-kanavilla

Warner Bros. Discovery tiedottaa, että koripallosarja NBA näkyy jatkossa sen palvelussa ja kanavilla. Aiemmin NBA:ta Suomessa näytti Sanoman Ruutu+ -suoratoistopalvelu.

Uusi NBA-kausi käynnistyy lokakuun 22. vastaisena yönä. HBO Max -suoratoistopalvelussa nähdään valikoidut runkosarjan ottelut sekä kaikki pudotuspelit.





Ensimmäiset ottelut ovat Oklahoma City Thunder - Houston Rocket sekä Los Angeles Lakers - Golden State Warriors.

Osa otteluista esitetään myös vapaasti katsottavilla TV5- ja Kutonen-kanavilla.

Valtaosassa kauden otteluista on tarjolla suomenkielinen selostus.

Pääselostajana on Ruudusta tuttu ääni ja nykyisin Korisliigassa päävalmentajana toimiva Kristian Palotie, ja selostamossa kuullaan kauden mittaan myös Tomi Tiilikaista. Asiantuntijoina toimivat Teemu Rannikko ja Hanno Möttölä.





Rannikko on tuttu kasvo WBD:n alustoilta: entinen maajoukkuekapteeni ja Susijengin valmennustiimin jäsen loisti olympiakoripallon lähetyksissä vuosina 2021 ja 2024. Möttölän asiantuntemus on kiistaton: hän on ensimmäinen suomalainen NBA-pelaaja ja toimii nykyisin valmennustiimissä Kanadan NBA-painotteisessa maajoukkueessa, tiedotteessa kerrotaan.

"NBA on kiistatta yksi maailman hohdokkaimpia urheilusarjoja ja erinomainen lisä monipuoliseen lajitarjontaamme. Warner Bros. Discoveryn Pohjoismaihin hankkima paketti takaa useita huippupelejä tasaisesti viikoittain. Lauri Markkasen matseja pystymme valitsemaan parista muutamaan kuukaudessa", sanoo Warner Bros. Discoveryn Pohjoismaiden urheilujohtaja Antti Haajanen.

Jotta urheilu näkyy HBO Maxin kautta, tulee tavallisen tilauksen lisäksi hankkia erillinen 5 euroa kuukaudessa maksava Sports-lisäpalvelu.





Perustilauksen hinnat alkavat 6,99 eurosta, joita palvelussa hiljattain nostettiin.