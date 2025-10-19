Sosiaalisen median käyttö on kääntynyt laskuun
Tuoreen Financial Timesin teettämän tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että sosiaalisen median ikuiselta vaikuttanut kasvu on kääntynyt laskuun.
Financial Timesin GWI-tutkimuslaitokselta tilaaman raportin mukaan globaalilla tasolla sosiaalisessa mediassa vietetty aika kävi huipussaan vuonna 2022 ja on lähtenyt laskuun sen jälkeen.
Vuoden 2024 lopulla, kehittyneissä maissa, yli 16-vuotiaiden verkkoa käyttävät ihmiset viettivät keskimäärin 2 tuntia ja 20 minuuttia sosiaalisessa mediassa joka päivä. Luku on laskenut lähes 10 prosentilla vuodesta 2022.
Kaikkein eniten sosiaalisen median käyttö on vähentynyt nuorimmissa ikäluokissa, eli teineissä (16-19 -vuotiaissa) ja parikymppisten keskuudessa.
Financial Timesin haastattelemat (maksumuuri) asiantuntijat arvioivat yhdeksi syyksi sen, miten sosiaalisen median palvelut ovat vuosien mittaan paskeentuneet ja eivätkä enää ole edes oikeastaan sosiaalisen median palveluita.
Tällä viitataan siihen, miten etenkin Metan omistamat palvelut eivät niinkään keskity näyttämään käyttäjilleen kavereidensa luomaa sisältöä, vaan sellaista sisältöä, minkä algoritmit arvioivat pitävän käyttäjän pisimpään palvelussa. Näin ne eivät niinkään maksimoi käyttäjän saamaa oletettavaa hyötyä (=tiedät, mitä omalle sosiaaliselle kuplallesi kuuluu), vaan ne palvelevat pikemmin alustan omia tarpeita (=mainosnäyttöjen ja palvelussa käytetyn ajan maksimointi).
Toki, on myös sosiaalisen median palveluita, joissa algoritmi ei ohjaa käyttäjiä notkumaan palvelussa maksimaalista aikaa. Tällaisia ovat vaikkapa Bluesky ja Mastodon, mutta kumpikin niistä on jäänyt marginaalisen pieneksi verrattuna Metan valtaviin palveluihin.
