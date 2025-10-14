Vihattu Chat Control -lakiesitys ei edennyt - mutta palaa pian takaisin

Vihattu Chat Control -lakialoite, joka tunnetaan myös nimellä CSAM, on jälleen kaadettu.

Lakialoite on poliisiviranomaisten sekä mm. Unkarin hallituksen lempihanke, jota ne ovat yrittäneet ajaa läpi Euroopan Unionissa jo vuosien ajan.

Lakialoite käytännössä murtaisi vahvan viestiliikenteen salauksen. Eli viranomaisille mahdollistettaisiin pääsy kansalaisten ja yritysten kaikkeen viestintään, vähintäänkin jossain muodossa.

Alun perin lakia ajettiin läpi juurikin niin: se olisi kieltänyt kokonaan kaiken salauksen, jota viranomaiset eivät voisi halutessaan avata. Sittemmin lakialoitetta on muutettu miedommaksi, mutta sen ongelmallisuus ei ole kadonnut mihinkään.

Härskiksi lakialoitteen tekee se, että Euroopan Unionin poliitikot olisi rajattu sen ulkopuolelle - eli heidän viestiliikenteensä olisi edelleen vahvasti salattua, mutta kenenkään muun ei.

Lakialoitetta ovat vastustaneet mm. Signal, lähes kaikki yksityisyyttä ajavat etujärjestöt sekä mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka totesi yksityisyyden olevan yksi eurooppalaisten perusoikeuksista, johon ei voi koskea.



Mutta lakia kannattavat tahot ovat vahvoja - ja ovelia.

Chat Controlia on nyt muodossa tai toisessa koetettu saada runnottua läpi jo kolme kertaa. Lakialoite vaatisi edetäkseen sen, että EU:n jäsenmaiden tietty enemmistö kannattaisi lakia. Pelkkä yksinkertainen enemmistö ei riitä, vaan mikäli ns. määrävähemmistö maita vastustaa lakialoitetta, se ei etene poliittisessa prosessissa edes alkumetrejä pidemmälle.

Suomi on joutunut muodostamaan oman kantansa aloitteen eri muotoihin jo kolmesti - ja joka kerta Suomen kanta on ollut lakialoitetta vastustava. Mutta esimerkiksi naapurimaamme Ruotsi ja Tanska ovat kannattaneet lakia eri muodoissaan joka kerta. Viro on ollut yhtä selkeä lakialoitteen vastustaja kuin Suomikin.

Tällä kertaa uusimman version Chat Control / CSAM -laista sorvasi kasaan EU-puheenjohtajamaa Tanska.

Tänään olisi ollut EU-maiden ministeritason tapaaminen, jossa lakiesityksestä olisi äänestetty. Mutta koska Saksa asettui vastustamaan lakiesitystä, lailla oli niin paljon vastustavia jäsenmaita, että se ei olisi mennyt tänään äänestyksessä läpi.

Mutta..

Koska lakialoitetta ajavat tahot tietävät, miten EU:n poliittinen järjestelmä toimii, lakialoitetta ei tuotu tänään äänestykseen lainkaan, vaan se poistettiin kokonaan tapaamisen agendalta. Täsmälleen samalla tavalla on toimittu jo kaksi kertaa aiemminkin, kun on ollut selvää, että vastustajia on liikaa lain etenemiseksi.

Näin lakialoitetta ei ole siis koskaan hylätty jäsenmaiden äänestyksessä - ja siksi sitä ei ole virallisesti koskaan edes käsitelty.

Näin toimimalla laista voidaan vääntää taas hieman muunneltu versio, kun EU-puheenjohtajaksi asettuu seuraavan kerran maa, joka kannattaa Chat Control -lakialoitetta. Ja tällöin alkaa taas jäsenmaiden kantojen kysely ennen ministeritapaamista - ja niin edelleen. Samaa voidaan toistaa ikuisuuteen asti, kunnes EU:ssa sattuu olemaan sellainen poliittinen hetki, että lakialoite luiskahtaakin läpi tarpeeksi monen jäsenmaan parlamenteissa.