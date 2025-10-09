Viaplay TV -urheilukanava aloittaa 6. marraskuuta

Viaplay Group Finland tiedottaa avaavansa marraskuussa Suomessa uuden televisiokanavan, Viaplay TV:n.

Viaplay TV aloittaa lähetykset 6. marraskuuta klo 14.00 kanavapaikalla 21 antenni-tv-verkossa ja kaapelitelevisioverkossa.





Lisäksi kanava on tarjolla operaattoreiden iptv-jakelussa (erilaiset ns. viihdeboksit) ja satelliitin kautta. Television lisäksi kanavaa on mahdollista katsoa puhelimella, tabletilla tai tietokoneella Viaplay-sovelluksella (vain tilaajille) tai operaattoreiden mobiilitv-palveluista.

Kanavan lähetysaika tulee olemaan pääsääntöisesti arkisin klo 14–24 ja viikonloppuisin klo 10–24 välillä. Antenniverkossa kanavan lähetysaika on rajattu, joten antennikotitalouksissa Viaplay TV:n urheilulähetyksiä pystyy seuraamaan 12 tuntia viikossa, lähetysten painottuessa viikonloppuihin.

Kanavalla näytetään urheilua. Kanava on vapaasti katsottavissa ja se on mainosrahoitteinen.





Luvassa on jalkapalloa (esimerkiksi Bundesliigan, Championshipin ja UEFA Konferenssiliigan otteluita), mäkihyppyä, dartsia sekä MotoGP-kisoja. Myös Formula 1-harjoitukset ja yksittäiset NHL-ottelut kuuluvat valikoimaan.

"Tarjoamme viikoittain eurooppalaista huippujalkapalloa parhaaseen katseluaikaan: perjantai-iltaisin Bundesliigaa, lauantaisin brittifutista – kuten Championshipiä tai Valioliigaa – ja sunnuntaisin yhden tai kaksi Ligue 1 -ottelua. Valioliigasta kanavalla näkyy yksi ottelu kuukaudessa", Viaplay Groupin Suomen toimitusjohtaja Mikael Svensson kertoo.

Suorien urheilulähetysten ja studiotuotantojen lisäksi kanavalla esitetään urheiluaiheisia oheisohjelmia, kuten NHL On The Fly ja Valioliigan PL Review, sekä dokumentteja ja uusintoja.

Viaplay TV aloittaa lähetykset torstaina 6. marraskuuta klo 14.00. Kanavan ensimmäisen päivän kohokohta on klo 19.15 alkava UEFA Konferenssiliigan studiolähetys, jossa seurataan Kuopion Palloseuran ja Slovan Bratislavan välistä ottelua Tampereelta.





Myös aiemmin Viaplaylla oli Viaplay TV. Aiemmin Viaplay TV oli lisäpalvelu, joka tarjosi 18 lisäkanavaa suoratoistopalvelun kautta.

Vastaavasti hieman tähän liittyen Viaplay aloitti pari kuukautta sitten kokeilun, jossa Viaplay Groupin omia maksu-tv-kanavia näytetään suoratoistopalvelussa.