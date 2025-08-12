Viaplay-suoratoistopalveluun kokeiluna Viaplay Groupin 12 omaa maksu-tv-kanavaa
Viaplay Group tiedottaa kahdesta muutoksesta.
Palvelussa päivitetään suomalaisten urheilukanavien nimet eli aiemmat V sport Suomi -kanavat tunnetaan jatkossa nimellä Viaplay Urheilu.
Uuden nimeämisen myötä V sport 1 Suomi on Viaplay 1 Urheilu, V sport 2 Suomi on Viaplay 2 Urheilu ja V sport+ Suomi on Viaplay 3 Urheilu.
Pohjoismaisten urheilukanavien, kuten V sport vinter, V sport football ja V sport live 1, nimet pysyvät ennallaan.
"Muutoksen tavoitteena on selkiyttää Viaplay-tuotebrändimme viestintää ja näkyvyyttä Suomessa. Esimerkiksi kaikki kotimaiset Valioliiga-studiomme ovat jatkossa katsottavissa Viaplayssa - tarkemmin sanottuna Viaplay-suoratoistopalvelussa ja Viaplay Urheilu -kanavilla", kertoo Viaplay Suomen toimitusjohtaja Mikael Svensson.
Toinen muutos on kokeilumuotoinen.
Viaplay tuo Valioliiga-kauden alun yhteydessä 15. elokuuta alkaen suoratoistopalveluunsa kokeilumuotoisena uudistuksena Viaplay Groupin omia maksu-tv-kanavia. Tämä tekee katselukokemuksesta entistä joustavamman ja tuo perinteisen tv:n sisällöt osaksi modernia suoratoistopalvelua, Viaplay kertoo.
Viaplay Leffat & Sarjat -tuotteen tilaajat pääsevät katsomaan Viaplayn neljää V film -elokuvakanavaa. Viaplay Medium -asiakkaat voivat katsoa elokuvakanavien lisäksi V sport golf -kanavaa. Viaplay Total -asiakkaat saavat edellä mainittujen lisäksi katsottavakseen seitsemän Viaplayn urheilukanavaa.
"Uskomme tämän tuovan suoratoistopalvelun käyttäjille lisäarvoa ja helpotusta arjen valintoihin. Laajan urheilu-, elokuva- ja sarjavalikoimamme selaamisen lisäksi käyttäjät voivat nyt myös yksinkertaisesti virittäytyä valmiiksi kuratoitujen kanaviemme pariin. Kanavat voivat olla taustalla auki vaikka koko päivän, jolloin mm. eri urheilulähetysten seuraaminen on entistä vaivattomampaa", sanoo Mikael Svensson.
Suoratoistopalvelussa kanavia voi kelata taaksepäin 48 tunnin ajan.
Kokeilu on asiakkaille maksuton. Kokeilun kestosta ei tiedotteessa kerrota.
Nämä kanavat tulevat katsottavaksi:
- V film premiere HD
- V film action HD
- V film hits HD
- V film family
- V sport 1 HD
- V sport vinter
- V sport golf HD
- Viaplay 1 Urheilu
- Viaplay 2 Urheilu
- Viaplay 3 Urheilu
- V sport premium HD
- V sport football HD
